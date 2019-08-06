《經濟通通訊社６日專訊》美國利率期貨隔夜急跌，因市場愈來愈相信聯儲局將開始一系列
減息，希望在中美貿易戰中支撐經濟。
美國總統特朗普上周威脅自９月１日起對中國３０００億美元商品加徵１０％的關稅後，中
國周一讓人民幣兌美元匯率十多年來首次跌穿７，這進一步加劇貿易衝突。分析師估計，中美兩
國的報復性行動，可能令未來數個月美國經濟增長減少０﹒２至０﹒４個百分點。
聯邦基金利率期貨暗示，交易商預計聯儲局在９月會議上減息的機會為１００％，減息５０
個點子的機會由上周五的２％升至２６％。（ｍｎ）
06/08/2019 08:23
【儲局減息】貿易戰升級料９月肯定再減息，減息５０個點子機會增
《經濟通通訊社６日專訊》美國利率期貨隔夜急跌，因市場愈來愈相信聯儲局將開始一系列
減息，希望在中美貿易戰中支撐經濟。
美國總統特朗普上周威脅自９月１日起對中國３０００億美元商品加徵１０％的關稅後，中
國周一讓人民幣兌美元匯率十多年來首次跌穿７，這進一步加劇貿易衝突。分析師估計，中美兩
國的報復性行動，可能令未來數個月美國經濟增長減少０﹒２至０﹒４個百分點。
聯邦基金利率期貨暗示，交易商預計聯儲局在９月會議上減息的機會為１００％，減息５０
個點子的機會由上周五的２％升至２６％。（ｍｎ）
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