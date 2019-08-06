【儲局減息】儲局官員：密切關注股市大跌，評估貿易戰對政策影響

《經濟通通訊社６日專訊》聯儲局官員表示，正在密切關注美國股市的大跌走勢，評估美中

之間再度出現的貿易緊張局勢可能對經濟及貨幣政策進程產生何種影響。

理事布雷納德上周支持聯儲局減息２５個點子的決定，他稱，聯儲局將致力於維持美國經濟

擴張，如有必要將會進一步減息。

堪薩斯城聯儲總裁喬治上周投票反對減息，但她表示目前亦在關注市場對中美貿易戰最新升

級的反應。（ｍｎ）

