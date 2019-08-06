【貿易開戰】摩通：美國將中國列匯率操縱國做法不尋常

《經濟通通訊社６日專訊》摩通發表報告稱，美國自１９９４年以來首次將中國列為匯率操

縱國，做法雖不尋常惟卻合法，表明白宮正愈來愈挑戰傳統並尋求更多政策工具以應對美中貿易

戰，並將增加風險。

摩通指，美國今次行動加大兩項風險，包括雙邊貨幣干預反補貼（ｃｏｕｎｔｅｒｖａｉｌ

ｉｎｇ ｃｕｒｒｅｎｃｙ ｉｎｔｅｒｖｅｎｔｉｏｎ），及美國商務部可能會將匯率操縱包

含在非法補貼的修訂內，這將令美國可在現有的反傾銷及反補貼程序中實施廣泛的關稅。（ｍｎ

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