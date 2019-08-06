《經濟通通訊社６日專訊》據外電引述多名歐洲外交官報道，英國首相約翰遜設定的基本局
面是英國無協議脫歐，而且他無意重新談判脫歐協議。
歐盟外交官稱，英國無意進行談判，很明顯地沒有準備另一套脫歐計劃。此前英國政府新任
歐盟事務顧問Ｄａｖｉｄ Ｆｒｏｓｔ與幾名歐洲外交官舉行會談，外交官稱，無協議現在顯然
是英國政府的基本設定情境。（ｍｎ）
06/08/2019 16:20
【脫歐之後】歐盟外交官：英國首相約翰遜已基本設定將硬脫歐
《經濟通通訊社６日專訊》據外電引述多名歐洲外交官報道，英國首相約翰遜設定的基本局
面是英國無協議脫歐，而且他無意重新談判脫歐協議。
歐盟外交官稱，英國無意進行談判，很明顯地沒有準備另一套脫歐計劃。此前英國政府新任
歐盟事務顧問Ｄａｖｉｄ Ｆｒｏｓｔ與幾名歐洲外交官舉行會談，外交官稱，無協議現在顯然
是英國政府的基本設定情境。（ｍｎ）
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