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06/08/2019 16:50

《台股攻略－馮偉明》台股力守年線

　　《台股攻略》台股今日跌２８﹒６６點，收１０３９４﹒７５點，成交值為新台幣
１４５０﹒３億元。
　　台股今日裂口低開，大市低位有買盤進場，帶動指數收復年線。大立光升０﹒５３％，收新
台幣３８２５元；台積電升０﹒８１％，收新台幣２４８﹒５元；鴻海開低走高，升０﹒６９％
，收新台幣７３﹒３元；昇陽半導體７月營收續創高，終場升９﹒３８％。在三王反攻下，玉晶
光及臻鼎－ＫＹ亦同步收漲，ＩＣ設計的瑞昱及矽力－ＫＹ亦同步翻揚。其餘大型電子股智邦、
緯穎、群光及傳產股大同、統一超、佳格等也全面收紅。今日買盤鎖定７月營收亮眼業績題材股
，鈊象、中探針及雍智等攻上漲停，砷化鎵族群穩懋、全新、宏捷科等亦表現不俗。
　　目前台股在型態上已轉弱，加上外資８月賣超逾５００億以及台幣出現貶值的情況，資金有
匯出的跡象，台股能否持穩在年線上將是重要指標，建議投資者在操作上不宜躁進。
《富邦銀行（香港）證券研究及產品發展部主管　馮偉明》

　　＊編者按：本文只供參考之用，並不構成要約、招攬或邀請、誘使、任何不論種類或形式之
　　　　　　　申述或訂立任何建議及推薦，讀者務請運用個人獨立思考能力自行作出投資決定
　　　　　　　，如因相關建議招致損失，概與富邦銀行（香港）、編者及作者無涉。

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