《台股攻略－馮偉明》台股力守年線

《台股攻略》台股今日跌２８﹒６６點，收１０３９４﹒７５點，成交值為新台幣

１４５０﹒３億元。

台股今日裂口低開，大市低位有買盤進場，帶動指數收復年線。大立光升０﹒５３％，收新

台幣３８２５元；台積電升０﹒８１％，收新台幣２４８﹒５元；鴻海開低走高，升０﹒６９％

，收新台幣７３﹒３元；昇陽半導體７月營收續創高，終場升９﹒３８％。在三王反攻下，玉晶

光及臻鼎－ＫＹ亦同步收漲，ＩＣ設計的瑞昱及矽力－ＫＹ亦同步翻揚。其餘大型電子股智邦、

緯穎、群光及傳產股大同、統一超、佳格等也全面收紅。今日買盤鎖定７月營收亮眼業績題材股

，鈊象、中探針及雍智等攻上漲停，砷化鎵族群穩懋、全新、宏捷科等亦表現不俗。

目前台股在型態上已轉弱，加上外資８月賣超逾５００億以及台幣出現貶值的情況，資金有

匯出的跡象，台股能否持穩在年線上將是重要指標，建議投資者在操作上不宜躁進。

《富邦銀行（香港）證券研究及產品發展部主管 馮偉明》



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