《談國論企－黎偉成》居民收入穩增支出略減尚可

《談國論企》中國的全國居民人均可支配收入於２０１９年１－６月份保持穩定增長態勢，

而人均消費支出的增速無疑有所放緩，乃於２０１８年５月份美對華挑起貿戰以來多時仍有相對

良好的表現，相當難得。此為中國政府積極主動推行的以供給側改革為主的挺內需政策達預期之

效，有利經濟保持穩中有進發展。



＊人均中位數高佔比工資收入穩快增＊



來自中國國家統計局所發布的最新資料，可見全國居民的收入與支出於２０１９年上半年保

持穩定增長的軌道，特別是（甲）全國居民的收入情況，相當穩俏：（一）人均可支配收入達１

﹒５２９４萬元，同比名義增長８﹒８％，較２０１８年同期１﹒４萬元所增的８﹒７％高０﹒

１個百分點，扣除價格因素的實際增長（下同）的升幅為６﹒５％，少升０﹒１個百分點，其中

（１）城鎮居民人均可支配名義收入２１﹒３萬元同比增８％，比上年同期之數高０﹒１個百分

點，實際增長５﹒７％則低０﹒１個百分點，同樣的情況亦發生於（２）農村居民人均名義收入

７７７８元增８﹒９％，實際增６﹒６％。

值得注視者，為（３）中位數，處平均數偏高水平，意味著中低收入者相對較少：全國居民

人均可支配收入於２０１９年１－６月份達１﹒３２８１萬元同比增長９％，較上年同期升幅高

０﹒６個百分點，而相當於平均數比例則提升０﹒１個百分點至８６﹒９％，其中：城鎮居民的

中位數１﹒９５萬元增８﹒２％和多增０﹒６個百分點，佔比高０﹒３個百分點達９１﹒５％；

農村居民６６０１元的升幅９﹒２％和佔比８４﹒９％，分別高個０﹒５百分點及０﹒３個百分

點。

至於（二）居民的收入結構，最重要的當然是（４）工資性收入８７９３元同比增長

８﹒７％，較上年同期低０﹒１個百分點，佔比５７﹒５％則升０﹒５個百分點，可以接受；（

５）人均經營淨收入２４６７元增８﹒９％和多增１﹒７個百分點，佔比持平於上年的

１６﹒１％；（６）人均財產淨收入１３２１元同比增長１３﹒２％和多增２﹒７個百分點，佔

比提升０﹒３個百分點至８﹒６％，但（７）人均轉穩淨收入２７１５元僅增６﹒５％和少增２

﹒８個百分點。

收入增加，但（乙）全國居民人均消費支出，則略見審慎，此在美對華貿戰的外來惡劣勢力

之壓底下，同樣可以接受：（Ｉ）支出２０１９年１－６月份達１﹒０３３萬元同比名義增長７

﹒５％，和實際增長５﹒２％，均比２０１８年同期低１﹒３個百分點，主要受困於農村居民人

均消費名義支出所增，及實際升幅，較上年同期低個百分點和個百分點；而城鎮居民人均消費名

義及實際支持增幅，較上年同期只是低個百分點及個百分點。由是政府宜更為關注和支持農村居

民的收入，拉近與城鎮居民的差異。

再看（ＩＩ）居民人均消費的開支大項，同比增幅有提升的只有（ｉ）教育文化娛樂消費開

支１０３３元同比增長１０﹒９％，多增３﹒７個百分點；（ｉｉ）其他用品及服務２７８元多

增２﹒７個百分點至９﹒８％，和（ｉｉｉ）交通通信１３８７元同比增７﹒８％多增１﹒６個

百分點。



＊教育文化娛樂消費開支增大衣著緩升＊



餘者升幅皆放緩，特別是（ｉｖ）食品煙酒消費支出２９５０元同比增４﹒８％，較上年同

期的升幅少增０﹒３個百分點；（ｖ）２３８９元同比增長１０﹒８％，少增１﹒６個百分點；

（ｖｉ）衣著７３１元僅增３％，比上年同期的６﹒３％少增凡３﹒３個百分點之普；

（ｖｉｉ）醫療保健９４１元雖升９﹒５％，卻較上年同期所增的１９﹒７％低１０﹒２個百分

點。

可解讀者，為特朗普對華霸道地單方面一次又一次所挑起加徵關稅貿易戰，無疑會對中國的

經濟發展造成一定的壓力和威脅，但從工業生產、房地產、固投特別是社會消費品零售額的增長

於放緩後近期陸續有所改進和略見提升，亦未有使城鎮、農村居民收入下降，僅支出較為審慎，

是有足夠的內部條件以平等的原則與美國作新一輪的經貿磋商，爭取互利共贏的良好結果。

《資深財經評論員 黎偉成》（ｗａｉｓｈｉｎｇｌａｉ２１０＠ｙａｈｏｏ﹒ｃｏｍ﹒ｈｋ）

