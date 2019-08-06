《異動股》中美貿戰加劇，手機設備股全跌，舜宇、瑞聲各低開５％

《經濟通通訊社６日專訊》中美貿易戰加劇，中國企業暫停對美採購農產品的訂單，而美國

將中國列為貨幣操縱國，手機設備股全面向下，蘋果公司股價大跌５﹒２％，分析師警告美國對

華新關稅可能會損害ｉＰｈｏｎｅ的需求。本港上市手機設備股全面向下，舜宇光學

（０２３８２）開跌５﹒１１％報７８元，瑞聲科技（０２０１８）跌５﹒０７％報３６﹒５０

元，為跌幅最大兩隻恆指成分股。

現時，恆生指數報２５４７２，跌６７８點或跌２﹒６０％，主板成交２３﹒５６億元。國

企指數報９８６３，跌２﹒１７％或跌２１８點。



表列同板塊或相關股份表現：



股份（編號） 現價 變幅

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比亞迪電子（００２８５） １０﹒３８０元 跌２﹒８０９％

華顯光電（００３３４） ０﹒４７５元 無升跌

通達集團（００６９８） ０﹒４８０元 跌４﹒０００％

信利國際（００７３２） ０﹒９７０元 無升跌

高偉電子（０１４１５） １﹒２１０元 無升跌

丘鈦科技（０１４７８） ６﹒２４０元 跌４﹒１４７％

瑞聲科技（０２０１８） ３６﹒５００元 跌５﹒０７２％

富智康集團（０２０３８） ０﹒９７０元 跌３﹒０００％

舜宇光學（０２３８２） ７８﹒０００元 跌５﹒１０９％

鴻騰精密（０６０８８） ３﹒０４０元 跌０﹒９７７％

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（ｅｃ）

