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即市新聞

06/08/2019 09:26

《異動股》中美貿戰加劇，手機設備股全跌，舜宇、瑞聲各低開５％

　　《經濟通通訊社６日專訊》中美貿易戰加劇，中國企業暫停對美採購農產品的訂單，而美國
將中國列為貨幣操縱國，手機設備股全面向下，蘋果公司股價大跌５﹒２％，分析師警告美國對
華新關稅可能會損害ｉＰｈｏｎｅ的需求。本港上市手機設備股全面向下，舜宇光學
（０２３８２）開跌５﹒１１％報７８元，瑞聲科技（０２０１８）跌５﹒０７％報３６﹒５０
元，為跌幅最大兩隻恆指成分股。
　　現時，恆生指數報２５４７２，跌６７８點或跌２﹒６０％，主板成交２３﹒５６億元。國
企指數報９８６３，跌２﹒１７％或跌２１８點。

　　表列同板塊或相關股份表現：

　　股份（編號）　　　　　　　　現價　　　　　　　　變幅
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　比亞迪電子（００２８５）　　１０﹒３８０元　　　跌２﹒８０９％
　　華顯光電（００３３４）　　　　０﹒４７５元　　　無升跌
　　通達集團（００６９８）　　　　０﹒４８０元　　　跌４﹒０００％
　　信利國際（００７３２）　　　　０﹒９７０元　　　無升跌
　　高偉電子（０１４１５）　　　　１﹒２１０元　　　無升跌
　　丘鈦科技（０１４７８）　　　　６﹒２４０元　　　跌４﹒１４７％
　　瑞聲科技（０２０１８）　　　３６﹒５００元　　　跌５﹒０７２％
　　富智康集團（０２０３８）　　　０﹒９７０元　　　跌３﹒０００％
　　舜宇光學（０２３８２）　　　７８﹒０００元　　　跌５﹒１０９％
　　鴻騰精密（０６０８８）　　　　３﹒０４０元　　　跌０﹒９７７％
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　（ｅｃ）

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