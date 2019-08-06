《中資異動》人幣續貶值內房股全線向下，融創、雅居樂各跌５％

《經濟通通訊社６日專訊》人幣續貶值內房股全線向下，融創（０１９１８）報３１﹒３元

，跌５﹒１５２％，成交達８６０萬股，涉資２﹒６９億元。雅居樂（０３３８３）報

８﹒９１元，亦跌５﹒０１％，成交達８２萬股，涉資７３２萬元。

中國外匯交易中心人民幣兌一美元中間價今早報６﹒９６８３，較上個交易日貶４５８點子

，連貶四個交易日，創逾１１年（２００８年５月２０日以來）新低，上個交易日報

６﹒９２２５。內房股資產以人民幣計價，受累幣值下跌。

另外，融創中國公布，７月合同銷售金額約４１１﹒５億元人民幣，同比增長２１％，合同

銷售面積約２７７﹒８萬平方米，合同銷售每平方米均價約１﹒４８萬元人幣。

現時，恆生指數報２５５５４，跌５９７點或跌２﹒２８％，主板成交１４０﹒９１億元。

國企指數報９８８１跌１﹒９９％或跌２００點。

上證綜合指數報２７６４，跌５６點或跌２﹒０２％，成交４３６﹒４５億元人民幣。

深證成分指數報８７６３，跌２２０點或跌２﹒４６％，成交４６４﹒７８億元人民幣。



表列部分同板塊或相關股份表現：



股份（編號） 現價 變幅

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中國海外（００６８８） ２４﹒０５０元 跌３﹒４１４％

龍湖集團（００９６０） ２５﹒５５０元 跌３﹒０３６％

中國金茂（００８１７） ４﹒４６０元 跌４﹒２９２％

華潤置地（０１１０９） ３０﹒１００元 跌２﹒４３１％

融創中國（０１９１８） ３１﹒３００元 跌５﹒１５２％

碧桂園 （０２００７） ９﹒５２０元 跌２﹒８５７％

萬科企業（０２２０２） ２７﹒０００元 跌１﹒９９６％

中國恆大（０３３３３） １９﹒０６０元 跌３﹒７３７％

雅居樂 （０３３８３） ８﹒９１０元 跌５﹒０１１％

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（ｅｃ）

