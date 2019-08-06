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即市新聞

06/08/2019 09:42

《中資異動》人幣續貶值內房股全線向下，融創、雅居樂各跌５％

　　《經濟通通訊社６日專訊》人幣續貶值內房股全線向下，融創（０１９１８）報３１﹒３元
，跌５﹒１５２％，成交達８６０萬股，涉資２﹒６９億元。雅居樂（０３３８３）報
８﹒９１元，亦跌５﹒０１％，成交達８２萬股，涉資７３２萬元。
　　中國外匯交易中心人民幣兌一美元中間價今早報６﹒９６８３，較上個交易日貶４５８點子
，連貶四個交易日，創逾１１年（２００８年５月２０日以來）新低，上個交易日報
６﹒９２２５。內房股資產以人民幣計價，受累幣值下跌。
　　另外，融創中國公布，７月合同銷售金額約４１１﹒５億元人民幣，同比增長２１％，合同
銷售面積約２７７﹒８萬平方米，合同銷售每平方米均價約１﹒４８萬元人幣。
　　現時，恆生指數報２５５５４，跌５９７點或跌２﹒２８％，主板成交１４０﹒９１億元。
國企指數報９８８１跌１﹒９９％或跌２００點。
　　上證綜合指數報２７６４，跌５６點或跌２﹒０２％，成交４３６﹒４５億元人民幣。
　　深證成分指數報８７６３，跌２２０點或跌２﹒４６％，成交４６４﹒７８億元人民幣。

　　表列部分同板塊或相關股份表現：

　　股份（編號）　　　　　　　　現價　　　　　　　　變幅
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　中國海外（００６８８）　　　２４﹒０５０元　　　跌３﹒４１４％
　　龍湖集團（００９６０）　　　２５﹒５５０元　　　跌３﹒０３６％
　　中國金茂（００８１７）　　　　４﹒４６０元　　　跌４﹒２９２％
　　華潤置地（０１１０９）　　　３０﹒１００元　　　跌２﹒４３１％
　　融創中國（０１９１８）　　　３１﹒３００元　　　跌５﹒１５２％
　　碧桂園　（０２００７）　　　　９﹒５２０元　　　跌２﹒８５７％
　　萬科企業（０２２０２）　　　２７﹒０００元　　　跌１﹒９９６％
　　中國恆大（０３３３３）　　　１９﹒０６０元　　　跌３﹒７３７％
　　雅居樂　（０３３８３）　　　　８﹒９１０元　　　跌５﹒０１１％
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　（ｅｃ）

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