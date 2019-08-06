《經濟通通訊社駐京記者黃燕明６日北京專電》商務部副部長王受文在國新辦記者會上介紹
，總體方案確定臨港新片區先行啟動面積為１１９﹒５平方公里，將對標國際上公認的競爭力最
強的自由貿易園區，實施具有較強國際市場競爭力的開放政策和制度，加大開放型經濟的風險壓
力測試，實現新片區與境外之間投資經營便利、貨物自由進出、資金流動便利、運輸高度開放、
人員自由執業、信息快捷聯通，打造更具國際市場影響力和競爭力的特殊經濟功能區，主動服務
和融入國家重大戰略，更好服務對外開放總體戰略布局。
06/08/2019 16:25
【駐京專電】滬自貿區臨港新片區先行啟動面積１１９﹒５平方公里
《經濟通通訊社駐京記者黃燕明６日北京專電》商務部副部長王受文在國新辦記者會上介紹
，總體方案確定臨港新片區先行啟動面積為１１９﹒５平方公里，將對標國際上公認的競爭力最
強的自由貿易園區，實施具有較強國際市場競爭力的開放政策和制度，加大開放型經濟的風險壓
力測試，實現新片區與境外之間投資經營便利、貨物自由進出、資金流動便利、運輸高度開放、
人員自由執業、信息快捷聯通，打造更具國際市場影響力和競爭力的特殊經濟功能區，主動服務
和融入國家重大戰略，更好服務對外開放總體戰略布局。
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