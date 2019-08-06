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即市新聞

06/08/2019 16:33

【駐京專電】上海副市長：自貿新片區任務細化，分三大類７８項

　　《經濟通通訊社駐京記者黃燕明６日北京專電》上海市副市長陳寅表示，上海已把自貿區新
片區總體方案的各項任務舉措細化為三大類７８項安排：一是對總體方案明確的重點政策，將制
定２３項操作細則，比如境外人才執業、重點領域的企業所得稅政策等；通過具體項目方式直接
推動１５項政策落地，比如先行先試金融業對外開放等。二是對總體方案明確的創新舉措，將制
定３５項實施方案。比如海關特殊綜合保稅區實施方案等。三是對總體方案明確的區域功能，制
定５項中長期綜合規劃，主要是空間規劃、產業布局規劃等。

＊已完成管理辦法、特殊支持政策等相關準備工作＊

　　目前，上海市已經完成了新片區的管理辦法、特殊支持政策、政務服務方案等相關準備工作
，將推動重大改革舉措優先在新片區試點，符合新片區產業定位的重大項目優先在新片區佈局。
　　至於為何選擇臨港為新片區，陳寅表示，區域內有海、空、鐵、路、江５種運輸功能，是國
際上同類地區運輸條件最完善的，可以充分發揮洋山深水港和浦東機場國際貨運樞紐對貿易和產
業發展的支撐作用。先行啟動區域內有海關特殊監管區域，以及裝備製造、研發創新等產業園區
，有較好產業基礎和配套條件，有利於政策制度更快更好地落地見效。

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