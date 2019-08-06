《經濟通通訊社駐京記者黃燕明６日北京專電》上海市委常委、常務副市長陳寅表示，在資
金方面，上海將設立新片區的專項資金，５年資金總規模超過１０００億元人民幣，重點是要支
持新片區內的高端人才和基礎設施建設等方面。
06/08/2019 16:50
【駐京專電】上海副市長：將設逾一千億人幣自貿新片區專項資金
《經濟通通訊社駐京記者黃燕明６日北京專電》上海市委常委、常務副市長陳寅表示，在資
金方面，上海將設立新片區的專項資金，５年資金總規模超過１０００億元人民幣，重點是要支
持新片區內的高端人才和基礎設施建設等方面。
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