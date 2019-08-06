【駐京專電】上海副市長：自貿區新片區１２項政策吸引人才

《經濟通通訊社駐京記者黃燕明６日北京專電》上海自由貿易試驗區臨港新片區將放開房產

限購政策。上海市委常委、常務副市長陳寅表示，上海自貿區新片區在打造更具吸引力的人才發

展環境上，，一共提出了１２條政策，包括人才「居轉戶」（居住證轉戶籍）年限從原來的７年

縮短到５年，核心人才進一步縮短到３年。

另外，為外國人來新片區工作創造便利條件等，對於非本市戶籍人才購房資格，由居民家庭

調整為個人。而且，原來的政策是購房需要繳納個稅或者社保年限要有５年，新片區縮短到３年

。

