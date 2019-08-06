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06/08/2019 17:27

【駐京專電】人行王信：臨港新片區將試行更加開放金融政策

　　《經濟通通訊社駐京記者黃燕明６日北京專電》人行研究局王信表示，下一步，在臨港新片
區將試行更加開放、更加便利、更加自由的金融政策，打造金融開放創新的新高地。積極做好金
融支持自貿試驗區建設的各項工作，主要表現在以下幾個方面：
　　一是穩步發展境外人民幣借款、雙向資金池等跨境人民幣創新業務，進一步推動人民幣國際
化發展。同時，相關業務的發展，也為上海國際金融中心的建設增添了不少色彩。
　　二是進一步簡政放權，不斷深化外匯管理改革。在上海自貿區率先建立了全口徑的宏觀審慎
管理政策框架。過去是外債、對外融資需要審批，現在是逐步放鬆。建立了根據形勢發展需要、
根據企業資本金等綜合考慮的全口徑宏觀審慎管理政策框架。同時，上海自貿區也試行外資企業
外匯資本金意願結匯，大大方便了外資企業到上海來發展。
　　三是創新提升金融服務水平。上海自貿區一個重要的創新就是自由貿易帳戶。過去因為是逐
步開放，相配套的也有不同帳戶。在上海自貿區，統籌統一了各類帳戶，使得帳戶能夠統籌進行
管理，帳戶內可以自由兌換，這樣大大方便了市場主體。
　　四是加強跨境資金監測，切實防範金融風險。在不斷推動金融改革開放的同時，也把防範金
融風險、守住不發生系統性金融風險的底線牢牢作為工作的出發點。

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「港元定存息率」大比拼 食息都要食得醒 https://goo.gl/i9KA4Y
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