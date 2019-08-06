【駐滬專電】國務院公布滬自貿區新片區方案，研究出台新稅收政策

《經濟通通訊社駐滬記者林雯婕５日上海專電》國務院發布上海自貿區臨港新片區總體方案

，目標是到２０２５年，建立比較成熟的投資貿易自由化便利化制度體系，打造一批更高開放度

的功能型平台，集聚一批世界一流企業，區域創造力和競爭力顯著增強，經濟實力和經濟總量大

幅躍升。

到２０３５年，建成具有較強國際市場影響力和競爭力的特殊經濟功能區，形成更加成熟定

型的制度成果，打造全球高端資源要素配置的核心功能，成為中國深度融入經濟全球化的重要載

體。

稅收方面，方案提出，對新片區內符合條件的從事集成電路、人工智能、生物醫藥、民用航

空等關鍵領域核心環節生產研發的企業，自設立之日起５年內減按１５％的稅率徵收企業所得稅

。研究實施境外人才個人所得稅稅負差額補貼政策。在不導致稅基侵蝕和利潤轉移的前提下，探

索試點自由貿易帳戶的稅收政策安排。

同時，對境外進入新片區物理網內的貨物、物理圍網區域內企業之間的貨物交易和服務實行

特殊的稅收政策。擴大新片區服務出口增值稅政策適用範圍，研究適應境外投資和離岸業務發展

的新片區稅收政策。



＊探索新片區內資本自由流入流出和自由兌換＊



新片區允許境外知名仲裁及爭議解決機構設立業務機構，就國際商事、海事、投資等領域發

生的民商事爭議開展仲裁業務，依法支持和保障中外當事人在仲裁前和仲裁中的財產保全、證據

保全、行為保全等臨時措施的申請和執行。

方案指出，在新片區內設立物理圍網區域，建立洋山特殊綜合保稅區，取消不必要的貿易監

管、許可和程序要求，實施更高水平的貿易自由化便利化政策和制度。

同時，支持新片區發展具有國際競爭力的重點產業，積極探索相適應的海關監管制度。推進

服務貿易自由化，加快文化服務、技術產品、信息通訊、醫療健康等資本技術密集型服務貿易發

展，創新跨境電商服務模式，鼓勵跨境電商企業在新片區內建立國際配送平台。根據油氣體制改

革進程和產業需要，研究賦予新片區內符合條件的企業原油進口資質。

在便利資金往來方面，進一步簡化優質企業跨境人民幣業務辦理流程，探索新片區內資本自

由流入流出和自由兌換。

支持金融機構為新片區內企業和非居民提供跨境發債、跨境投資併購和跨境資金集中運營等

跨境金融服務。新片區內企業從境外募集的資金可自主用於新片區內及境外的經營投資活動。支

持符合條件的金融機構開展跨境證券投資、跨境保險資產管理等業務。

方案還提出，要在新片區內先行先試金融業對外開放措施，積極落實放寬金融機構外資持股

比例、拓寬外資金融機構業務經營範圍等措施，支持符合條件的境外投資者依法設立各類金融機

構，保障中外資金融機構依法平等經營。

