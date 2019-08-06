《午市前瞻》港股周內或穿２５０００，未有好消息支持反彈

《經濟通通訊社６日專訊》中美貿易戰加劇，美股大幅向下，港股今早亦裂開低口６７８點

報２５４７２。由於中國企業暫停對美採購農產品的訂單，而美國將中國列為貨幣操縱國，「風

眼股」舜宇（０２３８２）低開逾５％，內房內銀亦受消息拖累遭沽壓，港股一度瀉７５３低見

２５３９７點。惟午收前跌幅急速收窄，中移動（００９４１）倒升近２％。最終港股收報

２５９６６點，跌１８４點或０﹒７１％，半日主板成交７２４﹒２５億元。國企指數午收

９９９５，跌８５點或０﹒８５％。

上證綜合指數報２７５２，跌６８點或２﹒４３％，半日成交１６２７﹒１４億元人民幣。

深證成分指數報８７４６，跌２３８點或跌２﹒６５％，半日成交１７３７﹒４０億元人民幣。

重磅股方面，匯控（００００５）ＣＥＯ范寧離任續拖累股價，半日跌１﹒４８％，報

６０﹒１元；恆生（０００１１）獲中金升目標價至１８５元，半日微升０﹒６３％，報１７６

元；港交所（００３８８）軟０﹒９７％，報２４５﹒４元；騰訊（００７００）軟

０﹒２３％，報３３９﹒８元；友邦（０１２９９）跌０﹒７３％，報７５﹒０５元；中移動（

００９４１）逆市漲１﹒６６％，報６４﹒２元，盤中曾見６２﹒０５元約五年低位。



＊地產股受壓恆隆暫最差藍籌，人幣續貶值內房內銀齊挫＊



中美貿易戰再互相發炮，加上目前鮑威爾言論鷹鴿不定，地產股今日個別急瀉，當中恆隆地

產（００１０１）挫５﹒２４％，報１８﹒０８元，是半日表現最差藍籌；信和置業

（０００８３）軟１﹒５１％，報１１﹒７８元；新鴻基地產（０００１６）回升０﹒１８％，

報１１４﹒７元；長實集團（０１１１３）亦走低０﹒７５％，報５２﹒９元；新世界發展

（０００１７）跌２﹒９％，報１０﹒０６元。

人幣續貶值內房股全線向下，融創中國（０１９１８）７月銷售額同比增二成一，半日挫２

﹒４２％，報３２﹒２元；碧桂園（０２００７）挫１﹒１２％，報９﹒６９元；萬科企業（０

２２０２）滑１﹒２７％，報２７﹒２元；中國恆大（０３３３３）挫１﹒４１％，

報１９﹒５２元；雅居樂集團（０３３８３）走低１﹒２８％，報９﹒２６元。

美國突宣布將中國列為匯率操控國，加劇人民幣沽壓，亦拖累內銀股受壓，招商銀行

（０３９６８）挫２﹒８２％，報３６﹒１５元；建設銀行（００９３９）走低１﹒２１％，報

５﹒７１元；農業銀行（０１２８８）挫１﹒３２％，報２﹒９８元；工商銀行（０１３９８）

跌０﹒９９％，報５﹒０１元；中國銀行（０３９８８）軟０﹒９８％，報３﹒０２元。



＊貿易戰加劇手機股、豬肉股遭拋售，資金流入申洲國際＊



中美貿易戰升溫，蘋果公司股價大跌５﹒２％，分析師警告美國對華新關稅可能會損害

ｉＰｈｏｎｅ的需求。本港上市手機設備股普遍向下，舜宇光學（０２３８２）挫２﹒３７％，

報８０﹒２５元；丘鈦科技（０１４７８）滑２﹒１５％，報６﹒３７元；瑞聲（０２０１８）

走低２﹒９９％，報３７﹒３元；富智康（０２０３８）挫４％，報０﹒９６元；鴻騰精密

（０６０８８）回升１﹒３％，報３﹒１１元。

豬肉股亦隨市受挫，萬洲（００２８８）跌２﹒５７％，報６﹒８２元；中糧肉食

（０１６１０）挫２﹒２１％，報２﹒６６元；雨潤食品（０１０６８）走低３﹒７％，

報１﹒０４元；

中美貿易戰惡化，出口股個別走向申洲國際（０２３１３）漲３﹒４％，報１０６﹒４元，

為半日最佳藍籌；創科實業（００６６９）軟０﹒３８％，報５２﹒５５元；敏華

（０１９９９）微跌０﹒８７％，報３﹒４３元；耐世特（０１３１６）挫１﹒１６％，報

７﹒６８元；敏實（００４２５）亦挫１﹒６９％，報２０﹒３元。（ｊｔ）





＊李偉傑：金礦股未必跟隨金價走勢，宜關注金ＳＰＤＲ＊



今日港股再裂口低開近７００點，累積接近回吐今年所有升幅。財經評論員李偉傑向《經濟

通通訊社》坦言，中國被美國列為匯率操縱國，市場氣氛更悲觀，恆指周內絕對有可能穿二萬五

關口。雖然在技術層面上，恆指昨日已經在超賣水平，但今日依然愈跌愈有。他強調，港股短期

要出現技術性反彈需要依賴好消息，不是Ａ股反彈，就是美股回升，又或恆指四大重磅股走高。

他補充，上日人民銀行已就人民幣穿七算見傳媒，「要講嘅都已經講晒」，或許要待中央有進一

步維穩的行動，方可帶動Ａ股反彈。

港股連日走低，金礦股成為資金避險板塊，惟李偉傑指出，金礦股未必會完全跟隨金價走勢

繼而走高，始終金礦公司都有開採成本、環保發展等因素制衡。他建議，如果投資者看好未來金

價走勢，宜考慮買入金ＳＰＤＲ（０２８４０），因為相對買入現貨金其投資成本較低，而且作

為ＥＴＦ相對更能夠跟隨金價走勢。另外，公用類股份近日在港股裂口低開下亦出現回吐，但他

建議，現時宜再作等待，如煤氣（００００３）過住經歷過多次股災後都能夠回升繼而再走高，

現時宜待跌至近２５０天線，約１５﹒５元方吸納。（ａｌ、ｊｔ）

