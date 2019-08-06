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即市新聞

06/08/2019 17:47

【北水炒Ｄ乜】北水淨流入３５﹒６７億，買騰訊建行沽融創新華

　　《經濟通通訊社６日專訊》港股周二早上裂開低口６７８點報２５４７２，人民幣中間價跌
４５８點子至６﹒９６８３，拖累多個中資板塊下挫，港股一度最多瀉７５３低見２５３９７點
，連續兩日創七個月新低。不過，隨著中移動（００９４１）及騰訊（００７００）等重磅股有
資金追入，港股跌勢於中午收市前開始進一步收窄，午後更一度只跌１０９點，全日高見
２６０４２點，最終恆指收報２５９７６點，跌１７５點或０﹒６７％。
　　按額度計算，北水全日淨流入３５﹒６７億元人民幣，較周一減少１﹒８４億或４﹒９％。
北水淨買入最多的個股依次是騰訊控股（００７００），建設銀行（００９３９）及港交所
（００３８８）；淨賣出最多的依次是融創中國（０１９１８）、新華保險（０１３３６）和中
興通訊（００７６３）。主板成交１２２６﹒３７億元，較昨日增加２３﹒３％，其中港股通成
交１４０﹒４５億元，佔總成交１１﹒４５％。
　
＊北水再追騰訊＊
　
　　騰訊正洽購Ｕｎｉｖｅｒｓａｌ　Ｍｕｓｉｃ　Ｇｒｏｕｐ一成股權，刺激４﹒３８億北水
淨買入騰訊，但股價隨大市下跌１％；人民幣貶值壓力仍在，內銀持續受壓，無阻２﹒５７億北
水買入建行；港交所股價跌１﹒２％，但仍錄１﹒７７億北水淨流入。
　　融創中國７月銷售同比增加２１％，仍有６５５５萬北水沽出融創中國，股價跌
２﹒７３％，３５０９萬北水沽出新華保險，股價跌３﹒２８％，中興通訊逆市升近０﹒７％，
約４６６萬北水淨流出。（ｂｎ）

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