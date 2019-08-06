【北水炒Ｄ乜】北水淨流入３５﹒６７億，買騰訊建行沽融創新華

《經濟通通訊社６日專訊》港股周二早上裂開低口６７８點報２５４７２，人民幣中間價跌

４５８點子至６﹒９６８３，拖累多個中資板塊下挫，港股一度最多瀉７５３低見２５３９７點

，連續兩日創七個月新低。不過，隨著中移動（００９４１）及騰訊（００７００）等重磅股有

資金追入，港股跌勢於中午收市前開始進一步收窄，午後更一度只跌１０９點，全日高見

２６０４２點，最終恆指收報２５９７６點，跌１７５點或０﹒６７％。

按額度計算，北水全日淨流入３５﹒６７億元人民幣，較周一減少１﹒８４億或４﹒９％。

北水淨買入最多的個股依次是騰訊控股（００７００），建設銀行（００９３９）及港交所

（００３８８）；淨賣出最多的依次是融創中國（０１９１８）、新華保險（０１３３６）和中

興通訊（００７６３）。主板成交１２２６﹒３７億元，較昨日增加２３﹒３％，其中港股通成

交１４０﹒４５億元，佔總成交１１﹒４５％。



＊北水再追騰訊＊



騰訊正洽購Ｕｎｉｖｅｒｓａｌ Ｍｕｓｉｃ Ｇｒｏｕｐ一成股權，刺激４﹒３８億北水

淨買入騰訊，但股價隨大市下跌１％；人民幣貶值壓力仍在，內銀持續受壓，無阻２﹒５７億北

水買入建行；港交所股價跌１﹒２％，但仍錄１﹒７７億北水淨流入。

融創中國７月銷售同比增加２１％，仍有６５５５萬北水沽出融創中國，股價跌

２﹒７３％，３５０９萬北水沽出新華保險，股價跌３﹒２８％，中興通訊逆市升近０﹒７％，

約４６６萬北水淨流出。（ｂｎ）

