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即市新聞

06/08/2019 15:36

《美元走勢－羅明立》英鎊技術性反彈，１﹒２２５０為首個阻力

　　　　　　　　　　　　　　最高　　　　　　　最低　　　　　　東京收市　

　　　美元╱日圓　　　　１０７﹒０９　　　１０５﹒５０　　　１０５﹒８１
　　　歐元╱美元　　　　１﹒１２５０　　　１﹒１１８９　　　１﹒１２０６
　　　英鎊╱美元　　　　１﹒２１６８　　　１﹒２１３４　　　１﹒２１４２
　　　美元╱瑞郎　　　　０﹒９７５８　　　０﹒９６９９　　　０﹒９７２７
　　　美元╱港元　　　　７﹒８４６２　　　７﹒８３３９　　　７﹒８４５７

　　《美元走勢》美國財長姆欽周一（５日）突然發表聲明，將中國列為匯率操縱國，為
１９９４年以來首次。分析師指美國總統特朗普上周突然宣布自９月１日起向３０００億美元中
國進口貨品加徵１０％關稅，而人民幣匯價亦於昨日跌穿七算心理關口，引來美國反擊，顯示中
美衝突已經由貿易戰延伸至貨幣戰，令市場恐慌情緒加劇。
　　美匯指數短線下跌，因應中美貨幣戰，投資銀行高盛預期美聯儲９月減息０﹒２５厘的機率
為７５％，而１０月份進一步減息０﹒２５厘的機率為５０％，利率預期利淡美匯指數的走勢。
　　英國７月服務業（ＰＭＩ）升至５１﹒４，高於預期的５０﹒２，資料觸及９個月高位。雖
然資料較為理想，不過脫歐風險令英國經濟前景不明朗，英倫銀行亦表示，就算英國最終沒有出
現硬脫歐，至明年初經濟仍有三分之一的機率出現萎縮。美元回檔有助英鎊技術性反彈，１０天
平均線的１﹒２２５０是首個阻力，後市英鎊仍有下行空間，建議投資可以於１﹒２２００沽出
英鎊，目標１﹒２０８０，以１﹒２２５０為止損。　　　　
　
　　　　　　　　　　　方向　　　　入市價　　　　　　目標位　　　　　　　止蝕　

　　　美元╱日圓　　　　　　　　　　　　　　　　觀　　　　　　望
　　　歐元╱美元　　沽出歐元　　１﹒１２５０　　　１﹒１１３０　　　１﹒１３００
　　　英鎊╱美元　　沽出英鎊　　１﹒２２００　　　１﹒２０８０　　　１﹒２２６０
　　　美元╱瑞郎　　　　　　　　　　　　　　　　觀　　　　　　望
　　　美元╱加元　　　　　　　　　　　　　　　　觀　　　　　　望
　　　澳元╱美元　　　　　　　　　　　　　　　　觀　　　　　　望
　　　紐元╱美元　　　　　　　　　　　　　　　　觀　　　　　　望

《亨達國際金融投資聯席董事　羅明立》

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