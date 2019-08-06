《美元走勢－羅明立》英鎊技術性反彈，１﹒２２５０為首個阻力

最高 最低 東京收市



美元╱日圓 １０７﹒０９ １０５﹒５０ １０５﹒８１

歐元╱美元 １﹒１２５０ １﹒１１８９ １﹒１２０６

英鎊╱美元 １﹒２１６８ １﹒２１３４ １﹒２１４２

美元╱瑞郎 ０﹒９７５８ ０﹒９６９９ ０﹒９７２７

美元╱港元 ７﹒８４６２ ７﹒８３３９ ７﹒８４５７



《美元走勢》美國財長姆欽周一（５日）突然發表聲明，將中國列為匯率操縱國，為

１９９４年以來首次。分析師指美國總統特朗普上周突然宣布自９月１日起向３０００億美元中

國進口貨品加徵１０％關稅，而人民幣匯價亦於昨日跌穿七算心理關口，引來美國反擊，顯示中

美衝突已經由貿易戰延伸至貨幣戰，令市場恐慌情緒加劇。

美匯指數短線下跌，因應中美貨幣戰，投資銀行高盛預期美聯儲９月減息０﹒２５厘的機率

為７５％，而１０月份進一步減息０﹒２５厘的機率為５０％，利率預期利淡美匯指數的走勢。

英國７月服務業（ＰＭＩ）升至５１﹒４，高於預期的５０﹒２，資料觸及９個月高位。雖

然資料較為理想，不過脫歐風險令英國經濟前景不明朗，英倫銀行亦表示，就算英國最終沒有出

現硬脫歐，至明年初經濟仍有三分之一的機率出現萎縮。美元回檔有助英鎊技術性反彈，１０天

平均線的１﹒２２５０是首個阻力，後市英鎊仍有下行空間，建議投資可以於１﹒２２００沽出

英鎊，目標１﹒２０８０，以１﹒２２５０為止損。



方向 入市價 目標位 止蝕



美元╱日圓 觀 望

歐元╱美元 沽出歐元 １﹒１２５０ １﹒１１３０ １﹒１３００

英鎊╱美元 沽出英鎊 １﹒２２００ １﹒２０８０ １﹒２２６０

美元╱瑞郎 觀 望

美元╱加元 觀 望

澳元╱美元 觀 望

紐元╱美元 觀 望



《亨達國際金融投資聯席董事 羅明立》

