九置吳天海：市場面對「完美風暴」，本港及外圍因素明顯影響零售

《經濟通通訊社６日專訊》九龍倉置業（０１９９７）公布中期業績，主席吳天海於記者會

上表示，零售市道在今年上半年過後開始減弱，短期形勢不明朗，並形容現時本港內部加上外圍

因素同時爆發，令市場正面對一個「完美風暴」，影響有機會比過去更大，將會明顯影響香港的

零售表現，他對今年餘下時間零售表現並不樂觀。

被問到本港示威活動持續對旗下零售商場的影響時，吳天海回應到，市場出現中美貿易摩擦

、環球經濟下滑、港元強勢而且人民幣「破７」等眾多因素，故此難言零售額轉差是否只是基於

示威遊行影響。不過他透露，社會事件難免影響商場人流，以昨日為例，因寫字樓職員提早下班

，下午５時至６時旗下商場人流確實有減少的情況。

副主席李玉芳提到，近月大部分商戶的生意額都有下跌情況出現，包括影音產品、珠寶及時

裝租戶，但超市生意額則逆市上升。她續指，目前未看到有租戶要求減租，旗下商場零售店舖仍

有市場需求，相信續租租金仍然可錄得單位數增長。

就近日有市民關注警方會否進入商場執法，李玉芳指近兩個月集團的商場都可以維持秩序，

因此認為警察進入商場是「可免則免」，希望雙方都可以留有更多空間。吳天海則補充，公司會

以客戶及工作人員的安全視為最重要。

另一方面，九置的業績報告顯示，由港威豪庭改建而成的寫字樓租賃於近幾個月進度緩慢，

李玉芳稱近數個月洽談新租約確實有減慢情況，不過寫字樓質素及地點好，有信心可以在中期將

項目出租，亦將有近一成接近簽成的新租約。她亦坦言，旗下寫字樓租金下調壓力，惟現時海港

城及時代廣場等寫字樓出租率仍然處於高水平。（ｋｙ）

