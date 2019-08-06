【移交逃犯】信銀國際全線分行今早恢復正常服務

《經濟通通訊社６日專訊》中信銀行（國際）宣布，該行早前因應市面情況而暫停服務的多

家分行，於８月６日上午９時起恢復運作。信銀國際所有分行全面正常服務。

信銀國際昨天（５日）公布，因應市面情況，其中信大廈、力寶中心、太子、彌敦道、上海

街、沙田中心、大埔、荃灣及屯門分行暫時停止提供服務，直至另行通知為止。

網民號召昨日舉行「三罷」行動，即罷工、罷市及罷課，並在七區舉行集會。（ｃｌ）（

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