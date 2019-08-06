【移交逃犯】大新銀行所有分行今早恢復正常服務

《經濟通通訊社６日專訊》大新銀行宣布，該行所有分行將於今天早上９時正恢復正常服務

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大新銀行昨天公布，該行沙田、天水圍、金鐘、旺角、黃大仙、油麻地、大埔、荃灣大河道

、荃灣沙咀道、屯門分行和佐敦分行暫停服務，直至另行通告。

網民號召昨日舉行「三罷」行動，即罷工、罷市及罷課，並在七區舉行集會。（ｃｌ）

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