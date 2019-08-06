《經濟通通訊社６日專訊》大新銀行宣布，該行所有分行將於今天早上９時正恢復正常服務
。
大新銀行昨天公布，該行沙田、天水圍、金鐘、旺角、黃大仙、油麻地、大埔、荃灣大河道
、荃灣沙咀道、屯門分行和佐敦分行暫停服務，直至另行通告。
網民號召昨日舉行「三罷」行動，即罷工、罷市及罷課，並在七區舉行集會。（ｃｌ）
（ｚｚ）
06/08/2019 09:07
【移交逃犯】大新銀行所有分行今早恢復正常服務
《經濟通通訊社６日專訊》大新銀行宣布，該行所有分行將於今天早上９時正恢復正常服務
。
大新銀行昨天公布，該行沙田、天水圍、金鐘、旺角、黃大仙、油麻地、大埔、荃灣大河道
、荃灣沙咀道、屯門分行和佐敦分行暫停服務，直至另行通告。
網民號召昨日舉行「三罷」行動，即罷工、罷市及罷課，並在七區舉行集會。（ｃｌ）
（ｚｚ）
|國際動態06/08/2019
印度撤克什米爾自治權 印巴緊張
|生財有道05/08/2019
匯控半年稅前盈利99.4億美元勝預期 范寧辭職市場感意外
|FOCUS05/08/2019
【FOCUS】若「just another中國城市」那刻來臨
|生財有道05/08/2019
《開市Good Morning》涂國彬：匯控弱勢不變惟跌幅可控
|國際動態05/08/2019
白人槍手闖德州超市掃射 至少20死
|生財有道02/08/2019
【嚟緊炒Ｄ乜】壹賬通上市料帶來刺激 平保現價起分段吸納
新聞
股票
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯商品
基金
MPF
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰