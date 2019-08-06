【港元利率】拆息全線抽升，一個月急升半厘至２﹒５厘近一個月高

《經濟通通訊社６日專訊》人民幣破七，美國隨即宣布將中國列為匯率操縱國，中美貿易戰

風險升溫，推升全球避險情緒，港元拆息全線上揚，一周及以上拆息全線漲至兩厘以上，當中，

與按揭利率相關的一個月拆息兩連升，今日升近半厘至２﹒５１５３６厘，為７月９日以來最高

水平，並較同期美息高出約２９個基點，再呈倒掛。

至於三個月拆息亦升約０﹒２厘，報２﹒４７４８２厘，高於同期美息約２４個基點，六個

月拆息和十二個月拆息回升至２﹒４２４１１厘和２﹒４１９８２厘。隔夜息則升約０﹒１厘至

１﹒５８８２９厘。

港元匯價反彈，今早在７﹒８３７３－７﹒８４７７之間上落，最新報７﹒８３８８兌美元

，較前收市價升約０﹒１％。

華僑永亨銀行經濟師李若凡發表報告指出，美國宣布將中國列為匯率操縱國，同時中國相關

企業暫停新的美國農產品採購，暗示貿易衝突升級，因此人民幣續承壓，但人行今天將中間價定

在強於預期的水平，以及定在７下方，且８月１４日將在港發行人民幣央票。這些維穩訊號料有

助人民幣趨穩。

該行認為，由於本港銀行體系總結餘僅剩５００餘億元，且將迎來季結、年結和阿里巴巴上

市，短期內港元拆息及銀行資金壓力的下行空間或有限。總括而言，展望今年餘下時間，該行認

為無論美聯儲如何調整利率，香港商業銀行都將維持最優惠利率不變。（ｃｌ）

