【移交逃犯】上商北角及維多利中心分行暫時停止營業

《經濟通通訊社６日專訊》上海商業銀行宣布，該行北角分行及天后屈臣道維多利中心分行

，需暫時停止營業，直至另行通知。

《逃犯條例》修訂爭議未平息，昨晚近８時，約百名示威者步行至北角明園西街附近時，被

手持武器的大漢襲擊，示威者以路障雜物等還擊，中年漢散去，其間並無見有警員到場。網傳今

日下午將再有人在北角鬧事。（ｃｌ）（ｚｚ）

