【移交逃犯】信銀國際暫時停止北角分行服務

《經濟通通訊社６日專訊》中信銀行（國際）宣布，因應市面情況，該行位於北角英皇道

３１８－３２８號恆英大廈地舖Ｂ３之北角分行暫時停止提供服務，直至另行通知為止。其他分

行則照常營業。

《逃犯條例》修訂爭議未平息，昨晚近８時，約百名示威者步行至北角明園西街附近時，被

手持武器的大漢襲擊，示威者以路障雜物等還擊，中年漢散去，其間並無見有警員到場。網傳今

日下午將再有人在北角鬧事。（ｃｌ）（ｚｚ）

