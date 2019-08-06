【新股上市】啟明醫療器械向港交所提交上市前文件

《經濟通通訊社６日專訊》高盛支持的中國領先經導管心臟瓣膜醫療器械企業杭州啟明醫療

器械公司已向港交所提交上市前文件。

據港交所上載的文件，啟明醫療去年收益增加５﹒４倍至１﹒１５億元（人民幣．下同），

但虧損額由１﹒５８億擴大至３億元，今年首五個月虧損１﹒３８億元，比去年同期虧損

５０６０﹒３萬元有所擴大，首五個月的毛利率為８２﹒６％。

高盛、中金公司、瑞信和招商證券是啟明醫療ＩＰＯ計劃的聯席保薦人。（ｃｌ）

