《經濟通通訊社６日專訊》高盛支持的中國領先經導管心臟瓣膜醫療器械企業杭州啟明醫療
器械公司已向港交所提交上市前文件。
據港交所上載的文件，啟明醫療去年收益增加５﹒４倍至１﹒１５億元（人民幣．下同），
但虧損額由１﹒５８億擴大至３億元，今年首五個月虧損１﹒３８億元，比去年同期虧損
５０６０﹒３萬元有所擴大，首五個月的毛利率為８２﹒６％。
高盛、中金公司、瑞信和招商證券是啟明醫療ＩＰＯ計劃的聯席保薦人。（ｃｌ）
06/08/2019 17:23
【新股上市】啟明醫療器械向港交所提交上市前文件
《經濟通通訊社６日專訊》高盛支持的中國領先經導管心臟瓣膜醫療器械企業杭州啟明醫療
器械公司已向港交所提交上市前文件。
據港交所上載的文件，啟明醫療去年收益增加５﹒４倍至１﹒１５億元（人民幣．下同），
但虧損額由１﹒５８億擴大至３億元，今年首五個月虧損１﹒３８億元，比去年同期虧損
５０６０﹒３萬元有所擴大，首五個月的毛利率為８２﹒６％。
高盛、中金公司、瑞信和招商證券是啟明醫療ＩＰＯ計劃的聯席保薦人。（ｃｌ）
|FOCUS06/08/2019
【FOCUS】中美過虛招 人幣難大貶
|生財有道06/08/2019
【大象受壓】分析：市場對范寧離任添疑慮 匯控或跌至58元水平
|生財有道06/08/2019
《開市Good Morning》黃麗幗：人幣貶值A股料續走弱
|專訪06/08/2019
【陶冬專訪】破7無關北京反面 惟金融戰若惡化勢摧毀全球增長
|興證快訊06/08/2019
美逾十年再度減息
|生財有道06/08/2019
【貿易開戰】美列中國為匯率操縱國 中國企業停購美農產品
新聞
股票
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯商品
基金
MPF
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰