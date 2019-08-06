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即市新聞

06/08/2019 18:42

《再戰明天》聖路易斯儲行總裁布拉德講話，料新西蘭和印度減息

　　《經濟通通訊社６日專訊》明晨，聖路易斯聯邦儲備銀行總裁布拉德就美國經濟和貨幣政策
發表講話，料新西蘭和印度央行齊減息０﹒２５％。

＊聖路易斯儲行總裁布拉德講話＊

　　在外圍重要經濟活動上，本港時間明晨１：０５ａｍ，聖路易斯聯邦儲備銀行總裁布拉德就
美國經濟和貨幣政策發表講話。３：００ａｍ，美聯儲公布６月消費者信用卡分期付款情況。
　　明早７：５０ａｍ，日本央行公布７月２９－３０日政策會議上審議委員的意見摘要。
紐約聯儲公布地區家庭債務及信用情況概要。
　　明晚９：３０ｐｍ，美國芝加哥聯邦儲備銀行總裁埃文斯主持一個媒體早餐會，就經濟問題
進行對話。

＊料新西蘭和印度央行齊減息０﹒２５％，英公布７月Ｈａｌｉｆａｘ房價＊

　　在數據方面，明早１０：００ａｍ，新西蘭公布官方指標利率，料由１﹒５％降至
１﹒２５％。
　　２：１５ｐｍ，印度公布官方指標利率，料由５﹒５５％降至５﹒２５％。
　　３：３０ｐｍ，英國公布７月Ｈａｌｉｆａｘ房價（過去三個月），料由５﹒７％跌至
４﹒４％；月率料由下滑０﹒３％升上０﹒３％。
　　明晚１０：００ｐｍ，加拿大公布７月Ｉｖｅｙ採購經理人指數。

＊國泰和鐵塔派業績＊

　　在本港，明日派業績的有：大酒店（０００４５）、國泰航空（００２９３）、盈大地產
（００４３２）、亞洲水泥（中國）（００７４３）、中國鐵塔（００７８８）、雅生活服務
（０３３１９）、同仁堂國藥（０３６１３）和香港電訊－ＳＳ（０６８２３）等。（ｈｏ）

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「港元定存息率」大比拼 食息都要食得醒 https://goo.gl/i9KA4Y
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