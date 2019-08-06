九龍倉置業中期純利跌三成至６９﹒９億，派中期息１﹒１元　

《經濟通通訊社６日專訊》九龍倉置業（０１９９７）公布截至今年６月底止中期業績，純

利６９﹒８９億元，按年跌３１％，每股基本盈利２﹒３元，派中期息增加５％至每股１﹒１元

。

今年上半年，收入增４﹒２％至８４﹒９８億元，營業盈利則升５﹒８％至６７﹒２２億元

。（ｋｙ）



＊有關業績的詳情，請參閱該公司之正式通告

