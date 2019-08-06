《經濟通通訊社６日專訊》九龍倉置業（０１９９７）公布截至今年６月底止中期業績，純
利６９﹒８９億元，按年跌３１％，每股基本盈利２﹒３元，派中期息增加５％至每股１﹒１元
。
今年上半年，收入增４﹒２％至８４﹒９８億元，營業盈利則升５﹒８％至６７﹒２２億元
。（ｋｙ）
＊有關業績的詳情，請參閱該公司之正式通告
06/08/2019 12:13
九龍倉置業中期純利跌三成至６９﹒９億，派中期息１﹒１元
《經濟通通訊社６日專訊》九龍倉置業（０１９９７）公布截至今年６月底止中期業績，純
利６９﹒８９億元，按年跌３１％，每股基本盈利２﹒３元，派中期息增加５％至每股１﹒１元
。
今年上半年，收入增４﹒２％至８４﹒９８億元，營業盈利則升５﹒８％至６７﹒２２億元
。（ｋｙ）
＊有關業績的詳情，請參閱該公司之正式通告
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