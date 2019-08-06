《經濟通通訊社６日專訊》呷哺呷哺（００５２０）發盈警，預期截至今年六月底止六個月
，淨利潤將按年顯著減少。
公司指，淨利潤減少，主要由於就租賃集團所經營餐廳的開支應用於今年生效的國際財務報
告準則第１６號「租賃」的影響所致，導致於租賃最初數年計入損益表的開支總額較高，而有關
開支於租賃後期將續漸減少。而集團目前經營涵括１０００多間餐廳的龐大餐廳網絡，應用國際
財務報告準則第１６號的影響將為重大。（ｓｋ）
06/08/2019 18:25
【企業盈警】呷哺呷哺料中期淨利潤將按年顯著減少
《經濟通通訊社６日專訊》呷哺呷哺（００５２０）發盈警，預期截至今年六月底止六個月
，淨利潤將按年顯著減少。
公司指，淨利潤減少，主要由於就租賃集團所經營餐廳的開支應用於今年生效的國際財務報
告準則第１６號「租賃」的影響所致，導致於租賃最初數年計入損益表的開支總額較高，而有關
開支於租賃後期將續漸減少。而集團目前經營涵括１０００多間餐廳的龐大餐廳網絡，應用國際
財務報告準則第１６號的影響將為重大。（ｓｋ）
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