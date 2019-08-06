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即市新聞

06/08/2019 14:50

【大象受壓】分析：市場對范寧離任添疑慮，匯控或跌至５８元水平

　　《經濟通通訊社記者金雪凝６日報道》匯控（００００５）昨日（５日）公布中期業績，期
內列帳基準稅後盈利９９﹒４億美元，按年升１８﹒１％，好過市場預期，但集團同時宣布，行
政總裁范寧即日離任，令市場大為震驚，加上確認計劃裁員不多於２％，市場憂慮匯控前景不確
定性。受消息拖累，匯控今早股價一度跌穿６０元關，最低見５９﹒０５元，分析認為，市場對
范寧離任有多方揣測添疑慮，加上英國脫歐及本港社會事件等不明朗因素，料未來匯控股價或進
一步跌至５８元水平。
　　騰祺基金管理投資管理董事沈慶洪表示，匯控中期業績符合預期，不過目前環球經濟下行壓
力大，美國突然向中國加徵關稅，又將中國列為匯率操縱國，前景較為混亂，加上美國聯儲局減
息，將會令銀行淨息差收窄，對銀行股都有影響。近日大市氣氛不佳，集團今日股價跌穿６０元
，相信有機會進一步跌至５８元左右的水平。
　　對於范寧離任，他認為，范寧出任行政總裁一職僅年半時間，而在任時集團的業績的確正在
改善中，他的離任的確會造成市場憂慮，但外界毋須過分解讀，因為匯控是大型及成熟企業，有
既定的制度，人員的去留相信不會造成太大影響，而未來亦需要視乎接任人的表現。不過他指出
，匯控計劃裁員屬意料之內，目前環球經濟下行，歐洲多國經濟更陷入衰退，中國經濟亦下滑，
銀行要開源節流，減省人手不足為奇。
　　他又指，過去兩個月本港的社會事件難以預料最終結果，加上美國總統特朗普的決策轉變很
快，現時股市涉及太多政治因素，走勢難以估計，市場目前不易造好，未來亦會可能出現較大波
動。
　
＊熊麗萍：市場對總裁離任多揣測，料集團股價未來仍跑輸大市＊

　　駿達資產管理投資策略總監熊麗萍表示，集團中期業績表現不差，甚至好過預期，亦有公布
１０億美元的回購計劃，不過市場對於行政總裁離任較為關注，並對集團管理上或出現問題、業
務未達標等方面有不同揣測，而集團對有關變動未有詳細解釋，相信短期內匯控股價將會跑輸大
市。
　　熊麗萍指，除了人事變動之外，集團仍需要面對英國脫歐、本港近日社會事件等影響，加上
美國減息，外圍環境亦存在很大變數，預料集團下半年業績難有改善。她提到，去年中美貿易戰
升溫及英國脫歐等利淡消息影響下，匯控股價曾跌至５８元水平，預料今次股價跌至５８元亦將
有支持。
　　她又提到，面對經營環境轉差，集團計劃裁員屬節省成本的表現，比例亦不算太大規模，相
信集團期望減慢成本增長，維持收入增長率高於支出增長率（Ｐｏｓｉｔｉｖｅ　Ｊａｗｓ）。

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