《經濟通通訊社６日專訊》中電控股（００００２）公布，截至今年６月底止中期業績，期
內盈轉虧，計入Ｅｎｅｒｇｙ Ａｕｓｔｒａｌｉａ的零售業務商譽減值６３﹒８１億元後，錄
得９﹒０７億元虧損，去年同期盈利為７４﹒３６億元，每股虧損０﹒３６元。第二期中期股息
每股０﹒６３元。
期內收入４３８﹒３８元，按年跌５﹒６５％。扣除所得稅前溢利９﹒５２億元，按年減少
９０﹒６％。（ｓｋ）
06/08/2019 12:05
中電中期盈轉虧，錄得９﹒０７億元虧損，中期息０﹒６３元
《經濟通通訊社６日專訊》中電控股（００００２）公布，截至今年６月底止中期業績，期
內盈轉虧，計入Ｅｎｅｒｇｙ Ａｕｓｔｒａｌｉａ的零售業務商譽減值６３﹒８１億元後，錄
得９﹒０７億元虧損，去年同期盈利為７４﹒３６億元，每股虧損０﹒３６元。第二期中期股息
每股０﹒６３元。
期內收入４３８﹒３８元，按年跌５﹒６５％。扣除所得稅前溢利９﹒５２億元，按年減少
９０﹒６％。（ｓｋ）
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