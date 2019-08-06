【企業盈警】中國東方集團料中期淨利潤將按年減少３５至５５％

《經濟通通訊社６日專訊》中國東方集團（００５８１）發盈警，預期截至今年六月底止六

個月，淨利潤將按年減少３５％至５５％。

集團指，淨利潤減少，主要由於原材料價格上升，特別是鐵礦石，導致集團生產成本增加；

以及集團因多項生產限制政策的實行而導致產品銷售量下跌。因此集團的毛利亦將錄得顯著下跌

。

集團又指，儘管預期淨利潤下降，但整體營運及財務狀況仍然健康及穩健。（ｓｋ）

