《經濟通通訊社６日專訊》中國東方集團（００５８１）發盈警，預期截至今年六月底止六
個月，淨利潤將按年減少３５％至５５％。
集團指，淨利潤減少，主要由於原材料價格上升，特別是鐵礦石，導致集團生產成本增加；
以及集團因多項生產限制政策的實行而導致產品銷售量下跌。因此集團的毛利亦將錄得顯著下跌
。
集團又指，儘管預期淨利潤下降，但整體營運及財務狀況仍然健康及穩健。（ｓｋ）
06/08/2019 17:54
【企業盈警】中國東方集團料中期淨利潤將按年減少３５至５５％
《經濟通通訊社６日專訊》中國東方集團（００５８１）發盈警，預期截至今年六月底止六
個月，淨利潤將按年減少３５％至５５％。
集團指，淨利潤減少，主要由於原材料價格上升，特別是鐵礦石，導致集團生產成本增加；
以及集團因多項生產限制政策的實行而導致產品銷售量下跌。因此集團的毛利亦將錄得顯著下跌
。
集團又指，儘管預期淨利潤下降，但整體營運及財務狀況仍然健康及穩健。（ｓｋ）
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