【企業盈警】香港建設（控股）中期純利將按年減少６０％以上

《經濟通通訊社６日專訊》香港建設（控股）（００１９０）發盈警，預期截至今年六月底

止六個月純利將按年減少６０％以上。

集團指，去年中期錄得非經常性重估收益３﹒４億元，主要與投資物業上海星薈中心的落成

有關，該等收益並未在今年的中期重複。此外，由於集團的待售住宅單位庫存量較小住宅銷售額

與去年同期相比有所下跌。（ｓｋ）

