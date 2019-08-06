《經濟通通訊社６日專訊》香港建設（控股）（００１９０）發盈警，預期截至今年六月底
止六個月純利將按年減少６０％以上。
集團指，去年中期錄得非經常性重估收益３﹒４億元，主要與投資物業上海星薈中心的落成
有關，該等收益並未在今年的中期重複。此外，由於集團的待售住宅單位庫存量較小住宅銷售額
與去年同期相比有所下跌。（ｓｋ）
06/08/2019 18:26
【企業盈警】香港建設（控股）中期純利將按年減少６０％以上
《經濟通通訊社６日專訊》香港建設（控股）（００１９０）發盈警，預期截至今年六月底
止六個月純利將按年減少６０％以上。
集團指，去年中期錄得非經常性重估收益３﹒４億元，主要與投資物業上海星薈中心的落成
有關，該等收益並未在今年的中期重複。此外，由於集團的待售住宅單位庫存量較小住宅銷售額
與去年同期相比有所下跌。（ｓｋ）
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