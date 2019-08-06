《小傳日記》花旗國急吐，魚缸同糟糕；尾市跌幅縮，仍失二萬六！

《小傳日記》近呢幾日世界真係大亂，中美貿易再度開火，花旗國突然話加三千億美金商品

關稅，習大大（習近平）就立即話唔買花旗國農產品，侵侵（特朗普）立即反控神州係貨幣操縱

國，嚇到花旗個「孖屐」曾經大瀉九百點。今早（６日）香江魚缸都無淡好食，低開６７８點後

跌幅開始擴大，一度低見２５３９７點插水７５３點。之後人仔回升返些少，「孖屐」跌幅大為

收窄，最終收報２５９７６點，跌１７５點，或逾半巴仙，主板成交金額１２２６﹒３６億銀增

加兩成三；國貨收報１００１２點，跌６９點，跌幅逾半巴仙，盤中曾低見９８３２點。

Ａ場今日再走低，上證收報２７７７點，跌４３點或近２巴仙。深證收報８８５９點，跌

１２５點或逾１巴仙。兩市合共成交５２３６﹒３７億銀。

大隻藍戰士方面，大象（００００５）因為ＣＥＯ范寧唔撈，今日再跌逾１巴仙，報

６０﹒３銀。生發發（００３８８）隨大市回吐逾１巴仙，報２４４﹒８銀。ＱＱ

（００７００）月中放榜，今日再跌１巴仙，報３３７﹒２銀。中移動（００９４１）午後股價

反彈，最後升近１巴仙，報６３﹒７銀。ＡＩＡ（０１２９９）輕微潛水，跪低一毫子，報

７５﹒５銀。



＊磚頭佬失勢股價日日低，人仔跌穿七內房佬佬心翕＊



香江日日都有政治活動，樓市成交明顯縮減之餘，有部分二手樓盤重要割價出貨，本港磚頭

佬股價連續失勢，恆地（０００１２）及新地（０００１６）齊齊回吐近１巴仙，報３８﹒１銀

及１１３﹒４銀；新世界（０００１７）跌得慘慘豬，急瀉逾４巴仙，報９﹒９銀；恆隆地產（

００１０１）就慘囉，深潛逾５巴仙，報１８﹒０８銀，係表現最差藍戰士；長實集團

（０１１１３）跪低逾１巴仙，報５２﹒６５銀。

人仔呢期因為貿易戰，匯價跌穿七算，個個都心驚膽照，今日先跌後回升。內房佬全日繼續

捱沽，中海外（００６８８）跌逾半巴仙，報２４﹒７５銀；潤地（０１１０９）跌１亳子，報

３０﹒７５銀；融創（０１９１８）急吐近３巴仙，報３２﹒１銀；碧桂園（０２００７）微跌

近１巴仙，報９﹒７１銀；雅居樂（０３３８３）跪低近２巴仙，報９﹒２１銀。



＊貿易戰風眼手機佬真慘，銷量又下降ＡＳＭ股價挫＊



中美貿易戰入面，手機佬真係風眼，侵侵一個唔覺意玩封殺，加上蘋果公司近期股價都弱弱

地，大家都都係沽咗部分手機佬先講，比亞迪電子（００２８５）及瑞聲科技（０２０１８）齊

齊潛逾２巴仙，報１０﹒４２銀及３７﹒６銀；舜宇光學（０２３８２）都跟跌近２巴仙，報

８０﹒７銀；通達集團（００６９８）挫２巴仙，報０﹒４９銀；丘鈦科技（０１４７８）逆升

逾１巴仙，報６﹒６銀。

早幾日花旗國半導體行業協會公布數據，話第二季全球晶片銷售額跌近一成七，晶片佬今日

都濕滯，其中中芯國際（００９８１）跌近１巴仙，報８﹒５８銀。華虹半導體（０１３４７）

今日將派成績，股價跟跌近１巴仙，報１４﹒３６銀；上海復旦（０１３８５）急瀉逾４巴仙，

報７﹒３８銀；中電華大科技（０００８５）跌逾１巴仙，報０﹒６７銀。ＡＳＭ太平洋（００

５２２）尾市逆升一格，報８４﹒８銀。



＊魚缸被圍毆水泥佬逆走，個別食品佬缸友出力掃＊



今日個魚缸一度急插，不過部分水泥佬就避過一劫，山水水泥（００６９１）風生水起急升

近６巴仙，報３銀。晨星上調咗海螺水泥（００９１４）嘅「他屐」到５２銀，評級都由「持有

」升至「買入」，海螺水泥埋單省鏡?起２巴仙，報４３﹒３５銀。亞洲水泥（００７４３）都

跳起３巴仙，報１０﹒６銀。西部水泥（０２２３３）踢高５巴仙，報１﹒３１銀。不過，祖國

建材（０３３２３）無人愛，就唔見１巴仙，報６﹒４銀。

個別食品佬就畀缸友睇好，其中維他奶（００３４５）起飛３巴仙，報３４﹒９銀。旺旺（

００１５１）都彈起半巴仙，報５﹒９８銀。而其他食品佬就無咁好彩，華潤啤酒

（００２９１）仆低１巴仙，報３６﹒４銀。康師傅（００３２２）蒸發不足半巴仙，報

１１﹒１４銀。蒙牛（０２３１９）碌低２巴仙，報２９﹒６銀。請請！



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