《真知灼見－溫灼培》金價受惠中央銀行增持

《真知灼見》世界黃金協會（ＷＧＣ）於８月１日公開了全球第二季黃金供求報告。數字中

顯示，於第二季全球黃金的總需求量為１１２３噸，按季雖只輕微增加６％，但已扭轉了第一季

按季大跌１８％情況。於第二季度，佔黃金最大比重的首飾需求只按季微升不足０﹒３％。投資

需求更見倒退４﹒２％。不過，中央銀行對黃金的需求卻大升近５０％，達至２２４﹒４噸。並

打破了傳統，佔據黃金的總需求量達２０％比重（註：一直以來中央銀行對黃金的平均需求只佔

整體黃金需求約１０％）。也是說，第二季全球對黃金需求的增加，並非因為實際（飾金）需求

上升，與市場避險情緒高漲因而增持黃金需求（即投資需求）亦無關。而是中央銀行的不斷增持

支撐了整體黃金需求。



既然是中央銀行支撐了黃金需求，在第二季度中有哪個國家的中央銀行對黃金作出了大手吸

納呢？最明顯是中國、俄羅斯及哈薩克斯坦。相比第一季，中國於第二季增持了４１噸黃金，俄

羅斯於同一期間則增持了３８﹒７噸，哈薩克斯坦增持２０﹒８噸。俄羅斯面對西方的經濟制裁

，而中國面對與美國的貿易摩擦不斷擴大，兩者均有增持黃金作儲備的傾向。可想像，假如美國

落實於９月１日起對中國餘下三千億美元的總貨品徵１０％關稅，不排除會驅使中國人民銀行未

來會有繼續減持美元增持黃金以作分散風險傾向。



分析黃金不能不加以分析市場對飾金的需求，始終這佔整體黃金需求的最大比重。於第二季

全球黃金的飾金需求為５３１﹒７噸，與第一季５３０﹒２噸變化不大。但有趣的地方是，於第

二季實際上是依靠印度支撐了整個飾金需求。印度於該季的飾金需求達１６８﹒６噸，按季大幅

增長３４﹒４％。相反，中國同期間對黃金的需求大幅減少了２４﹒７％。明顯，是中美貿易摩

擦拖慢了中國經濟，削弱了中國消費者對黃金首飾的購買力。正因中美貿易摩擦於第三季有機會

加深，加上人民幣匯價踏入８月份明顯轉弱等，料將進一步削弱中國消費者的購金能力。反觀印

度，當地７月初亦調升了黃金入口關稅由１０％增至１２﹒５％。所以可想像印度對黃金的強勁

需求於第三季也可能風光不再。供應方面，第二季全球黃金總供應按季比上升４﹒３％，變化基

本上不大。



假使筆者預測正確，環球於第三季對黃金首飾需求將減少。這樣金價要繼續於第三季有所上

升則必須依靠投資需求（避險需求）及中央銀行需求上升支撐。由於據世界黃金協會數字顯示，

中國現時的黃金儲備只有１９２６﹒５噸，與一些西方主要國家如德國的３３６６﹒８噸及法國

的２４３６﹒１噸黃金儲備仍有距離。與美國的８１３３﹒５噸黃金儲備更是相距甚遠，不排除

中國會繼續增持黃金儲備。但人行何時購金這點實在難於掌握，也是推測金價走勢的最大不明朗

因素。另外，隨伊朗局勢及中美貿易摩擦變得緊張，英國脫歐帶來的市場震盪等，相信同會增強

市場對黃金的避險需求。但建議投資者同要提防，倘若未來上述市場風險一旦減退，金價的強勢

料將難持續。圖表上，現貨金價往後較大的兩個上升阻力位置分別為１５００美元及１５２０美

元。支持料為１４３０美元。《恆生銀行首席市場策略員 溫灼培》

（筆者電郵：ｅｎｒｏｌｌ＠ｈａｎｇｓｅｎｇ﹒ｃｏｍ）

