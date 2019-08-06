【貿易開戰】商務部：中國企業已暫停採購美國農產品

《經濟通通訊社駐京記者黃燕明６日北京專電》商務部新聞發言人就中國相關企業暫停新的

美國農產品採購發表談話表示，據了解，由於日前美方宣稱擬對３０００億美元中國輸美商品加

徵１０％關稅，嚴重違背中美兩國元首大阪會晤共識，國務院關稅稅則委員會對８月３日後新成

交的美國農產品採購暫不排除進口加徵關稅，中國相關企業已暫停採購美國農產品。

中方有關部門表示，中國市場容量大，進口美國優質農產品前景光明，但希望美方認真落實

中美兩國元首大阪會晤達成的共識，言而有信，落實承諾，為兩國農業領域合作創造必要條件。

