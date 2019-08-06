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06/08/2019 10:37

【人仔破７】瑞銀：人幣破七屬市場自然反應，料年底跌至７﹒２

　　《經濟通通訊社６日專訊》人民幣重返「７時代」，分析師認為，由於人民幣匯價已跌破７
元關口，未來幾周人民幣的波動可能加劇。摩根大通資產管理公司首席亞太市場策略師許長泰說
，美國將中國列為匯率操縱國，貿易局勢緊張與全球經濟數據疲軟導致市場避險意識升高，在中
美貿易談判有眉目或全球經濟成長走穩前，此趨勢不會改變。
　　瑞銀亞洲經濟研究主管首席中國經濟學家汪濤表示，上周由於美國宣布對中國出口的
３０００億美元商品加徵１０％的關稅，人民幣受到更多貶值壓力，突破「７」屬市場自然反應
。人民幣「７」曾一度被市場認為是關鍵點位，但如中國人民銀行行長易綱早前曾提到的，７可
能並非是紅線。汪濤也在兩分最新的報告指出，如果美國對其餘３０００億美元大陸出口產品加
徵２５％的關稅，預計２０１９年底人民幣對美元匯率為７﹒２；２０２０年將會在７﹒３。
　　汪濤表示，換句話說，人民幣兌美元突破７並不一定意味著人行會放任人民幣貶值，人民幣
兌美元可能會再次回到７以下，但也有可能再次破７。預計人行將透過調節匯率中間價和加強資
本管制的方式，謹慎管理人民幣匯率預期，防止人民幣出現大幅貶值。中央也擔心人民幣大幅貶
值會削弱市場信心，並導致資本恐慌性外流，威脅國內金融系統穩定性。（ｃａ）

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