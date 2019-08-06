【貿易開戰】百達：衰退風險增，減持環球股票，增加澳洲主權債

《環富通基金頻道６日專訊》百達資產管理國際多元資產部門高級投資經理黃思遠發表道，

市場風險增加；資本保值成關鍵，減持環球股票，增加澳洲主權債。

特朗普又再次重返高調施壓的模式，令中美關係再次升溫，較弱的人民幣定價可能是人民銀

行作出表態的一種方式。過去數星期，中國人民銀行已多次示意，一美元兌人民幣七元這關口其

實並不重要。而人民幣破七的時間，外界所得到的信息是央行會根據合適情況去進行定價，而不

是因為市場給予壓力。６﹒９６８３的定價同時表明人民幣是雙向波動，希望打擊單邊炒賣的活

動。

近期市場出現一系列的不確定因素，再次增加了經濟衰退的風險，令全球央行有機會傾向同

步推行寬鬆政策，而不是如鮑威爾上周所說的「中期調整」。

但目前而言，該行認為美國經濟仍然穩健，不會陷入衰退。貿易糾紛對經濟和市場帶來的影

響增加了市場風險。市況波動時，資本保值是關鍵。因此該行較早前已經減持了環球股票包括中

港股票。

但長遠而言，該行繼續看好具潛力的板塊，例如科技龍頭和亞洲消費股份。隨著全球同步推

出寬鬆政策的可能性，該行繼續看好並增持了澳洲主權債券。黃金和金礦股被視為很好的避險資

產類別，在波動市況、寬鬆貨幣政策和貨幣貶值的環境中具對沖功用。（ｈｏ）

