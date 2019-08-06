【貿易開戰】新加坡銀行李依萊：該行已減持日本以外亞洲股票比重

《經濟通通訊社６日專訊》新加坡銀行投資策略主管李依萊表示，該行上周五（２日）調低

整體組合比重後，市場出現急挫，人民幣相對美元並跌穿７算，該行目前仍然對貿易風險抱持謹

慎態度，因市場對美國聯儲局的減息預期已早作出反映。

美國總統特朗普向中國加徵３０００億商品關稅，於此，中國採取報復行動，直至目前，內

地已停止購買美國農產品，並容許人民幣跌穿７算。該行預期更多報復行動會出爐。而美國則標

籤中國操控人民幣匯率，這是自１９９４年以來首度的。這反映雙方已準備對未來較長期的磨擦

作出準備。

該行預期聯儲局將會於９月再度減息，同時亦有機會於年底再減多一次。而市場已對聯儲局

年內合共減息０﹒７５％作出反映。投資者將會進一步預期儲局作出更多的減息。

該行料市場前景將是困難的，因貿易不明朗因素打壓經濟前景。而央行在有需要時，將會再

作更多措施以支撐經濟。

該行維持整體組合「減持」評級，市場短期可能出現超賣，但這不是趁低買入的時刻。該行

將現金水平由０％調升至６﹒７％，因已減持組合持貨比重。該行將所持已發展市場投資級別債

券比重由「減持」調升至「中性」，該行已減持日本以外的亞洲股票比重，因美元強勢將利淡這

些市場。（ｈｏ）

