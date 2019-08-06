貿戰升溫，港股全日跌幅收窄至１７５點報２５９７６，創七個月低

《經濟通通訊社６日專訊》美國總統特朗普隔晚（５日）突宣布將中國列為匯率操控國，令

中美貿易戰再度升溫，美股錄得年內最大單日跌幅，當中道指尾市曾挫９６１點，最終收跌

７６７點或２﹒９％，至２５７１７點。

中國商務部其後作出反擊，指出已經暫停採購美國農產品，有「黑期」之稱的新加坡

ＨＳ５０指數今早大瀉千二點，港股今早亦因而裂開低口６７８點報２５４７２，人民幣中間價

跌４５８點子至６﹒９６８３，拖累多個中資板塊下挫，港股一度最多瀉７５３低見２５３９７

點，連續兩日創七個月新低。

不過，隨著中移動（００９４１）及騰訊（００７００）等重磅股有資金追入，港股跌勢於

中午收市前開始進一步收窄，午後跌幅更最多收窄至只有１０９點，全日高見２６０４２點，

最終恆指收報２５９７６點，跌１７５點或０﹒６７％，主板成交１２２６﹒３７億元，按日升

２３﹒３％。國企指數報１００１２點，跌６９點或０﹒６９％。

上證綜指報２７７７，跌４３點或１﹒５６％。深成指報８８５９，跌１２５點或

１﹒３９％，兩市成交合共５２３６﹒３７億元人民幣。



＊人民幣沽壓未止建行兩年低，內險內房同告受壓＊



隨著中美貿易戰再度升溫，市場憂慮中央會發動貨幣戰反擊，人民幣跌勢未止，離岸人民幣

（ＣＮＨ）日內曾低見７﹒１４，拖累內銀股全線受壓，建行（００９３９）跌１﹒２１％，報

５﹒７１元，盤中低見５﹒６３元，創逾兩年新低。工行（０１３９８）挫０﹒９９％，報

５﹒０１元。農行（０１２８８）走低０﹒９９％，報２﹒９９元。中行（０３９８８）軟

０﹒９８％，報３﹒０２元。招行（０３９６８）跌０﹒８０％，報３６﹒９元。信行

（００９９８）急挫２﹒８６％，報４﹒０７元。

內房股方面，碧桂園（０２００７）軟０﹒９２％，報９﹒７１元。中海外（００６８８）

跌０﹒６％，報２４﹒７５元。潤地（０１１０９）走低０﹒３２％，報３０﹒７５元。萬科

（０２２０２）下滑１﹒６３％，報２７﹒１元。恆大（０３３３３）走低２﹒２２％，報

１９﹒３６元。禹洲地產（０１６２８）挫３﹒１％，報３﹒１３元。

內險股全線捱沽，新華保險（０１３３６）挫３﹒２８％，報３５﹒３５元。中再保

（０１５０８）跌３﹒９１％，報１﹒２３元，盤中低見１﹒２２元，創上市新低。太平

（００９６６）走低２﹒２２％，報１９﹒３４元。平保（０２３１８）軟０﹒５１％，報

８８﹒５５元。國壽（０２６２８）走低２﹒３３％，報１８﹒４４元。

中資航空股亦受人民幣貶值影響，國航（００７５３）走低２﹒５％，報６﹒６２元。東航

（００６７０）挫２﹒３３％，報３﹒７７元。南航（０１０５５）蒸發０﹒８７％，報

４﹒５５元。



＊中移動五年低後反彈，本港社會動亂地產股急跌＊



重磅股方面，匯控（００００５）挫１﹒１５％，報６０﹒３元，盤中一度失守６０元關，

低見５９﹒０５元。港交所（００３８８）跌１﹒２１％，報２４４﹒８元。騰訊倒跌１％，報

３３７﹒２元。中移動低見６２﹒０５元兼創逾五年新低後，現反彈０﹒８７％，報６３﹒７元

。友邦（０１２９９）軟０﹒１３％，報７５﹒５元。

因修訂《修訂逃犯》而連日引發的一連串示威，加上有跡象顯示白衣人再度出現，市場憂慮

警黑合作事件會再重演，恐令本港零售更趨惡劣，本地地產股再度受壓，恆隆地產

（００１０１）挫５﹒２４％，報１８﹒０８元，為跌幅最大藍籌。新世界（０００１７）走低

４﹒４４％，報９﹒９元。信置（０００８３）跌３﹒０１％，報１１﹒６元。新地

（０００１６）軟０﹒９６％，報１１３﹒４元。長實（０１１１３）蒸發１﹒２２％，報

５２﹒６５元。

收租股則個別發展，領展（００８２３）逆市升１﹒４９％，報９２元。置富

（００７７８）跌１﹒１１％，報９﹒８元。泓富（００８０８）挫０﹒９５％，報３﹒１４元

。冠君（０２７７８）軟０﹒１８％，報５﹒６５元。九置（０１９９７）漲０﹒３３％，報

４５﹒８５元。希慎（０００１４）急挫２﹒５９％，報３３﹒８元。

醫藥股逆市造好，中生製藥（０１１７７）漲２﹒７９％，報９﹒２２元，為升幅最大藍籌

。石藥（０１０９３）軟０﹒９６％，報１２﹒４元。白雲山（００８７４）走低１﹒０２％，

報２９﹒０５元。四環醫藥（００４６０）下滑３﹒３８％，報１﹒４３元。上海醫藥

（０２６０７）蒸發３﹒１９％，報１３﹒３６元。國藥（０１０９９）軟０﹒８８％，報

２８﹒０５元。

個別出口股受捧，申洲（０２３１３）升２﹒０４％，報１０５元，為表現最好國指股。創

科（００６６９）漲１﹒１４％，報５３﹒３５元。利豐（００４９４）揚１﹒０２％，報

０﹒９９元。耐世特（０１３１６）軟０﹒９％，報７﹒７元。德昌電機（００１７９）挫

３﹒０６％，報１３﹒３元。（ｔｔ）

