《雅談保險－吳詩雅》入門版危疾適合年輕一族

《雅談保險》市面上保險計劃選擇繁多，對不少打工仔而言都是難以選擇。筆者留意到，很

多職場新丁及年輕父母都很容易忽略了危疾保障，那是因為他們比較年輕，身體狀況自然較好，

因而對危疾威脅掉以輕心。再者，他們的經濟根基未穩定，更可能因要為子女開支籌謀，故未必

能負擔保障較全面的高端危疾保險。對於預算不多而又想為自己及家人添置保障的年輕打工一族

來說，選擇提供單次危疾賠償、高保障槓桿比率及保費相宜的「入門版」產品較確是為適合。



＊保障儲蓄兼備，兩全其美＊



現時市場上亦有一些專為年輕一代而設的終身危疾保障計劃，限期供款卻得到終身保障。此

外，其有限供款年期加上不會隨年齡上升的保費，令年輕族更容易掌握財務預算，非常適合投保

首份危疾保單的客戶。有些年輕人或許認為，要花掉部分薪金來買保險會感到「肉赤」。然而，

在保單期內沒有索償過的情況下，有些保障及儲蓄兼備的危疾計劃一般可在投保人年老時，可把

保證現金價值或非保證終期紅利（如有）一併拿回，就如儲蓄退休基金。



＊額外保障年輕族，財務更靈活＊



對於那些是家庭經濟支柱的年輕家長，若他們在子女成長路上不幸患病或遇意外，對家庭日

常開支、甚至子女教育等均會造成很大影響。因此，家長自身的保障都是非常重要。市場上也有

一些保障計劃附有額外定期保障，賠償更可達相等於基本保額的１７５％，切合年輕家庭需要。

待若干年後，年輕一族已事業有成，在資金更充裕時，投保人可因應需要而考慮將該額外定期保

障轉換為一份功能較多的人壽或╱及危疾保障壽險計劃。

事實上，為人父母者，希望為子女安排最好之餘，更重要的是明暸自己才是子女最大的保障

，因此絕不能忽視個人保障。只要選對了較高性價比而且高保障槓桿比率的保險計劃，年輕的

「首投族」也可藉較相宜的保費獲得危疾保障，打個比喻，當中的保費可能只是相當於每月一餐

較豐盛晚餐的價錢，又或是每天一杯咖啡而已。要是付出相對便宜的保費便可以換來令自己更安

心的危疾保障，年輕人不妨趁早計劃一下。《保誠首席客戶及市場拓展總監 吳詩雅》

