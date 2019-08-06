【香港政情】網傳特首將休假七天，政府新聞處澄清：消息毫無根據

《經濟通通訊社６日專訊》網上傳言指政府新聞處今早發稿表示行政長官林鄭月娥將於本周

六起休假７天。政府新聞處發出澄清，發言人表示有關消息毫無根據，行政長官沒有計劃休假。

政府新聞處指，今早並沒有發放該傳言指稱的稿件。處方今早所發的稿件可於新聞處官方網站查

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