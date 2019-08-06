【香港政情】張建宗李家超５時半就不合作運動的有關影響開記者會

《經濟通通訊社６日專訊》政務司司長張建宗及保安局局長李家超今日下午５時３０分就不

合作運動的有關影響舉行記者會。

路政署副署長吳偉強、運輸署助理署長（管理及輔助客運）郭惠英和消防處副消防總長（質

素保證及管理）鄭瑞安亦會出席。（ｆｗ）（ｚｚ）

