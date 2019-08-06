《股金豐采－涂國彬》貿易戰升溫，風險資產挫

《股金豐采》中美貿易戰從２０１８年３月開始，期間也曾經達成暫時停火的共識，但談判

過程仍然坎坷。２０１９年５月，特朗普宣布對另外價值約２０００億元（美元．下同），合共

２５００億元的中國輸美商品徵收２５％的關稅，令市場陷入恐慌。

原本風險資產從年初以來表現樂觀，全球股市普遍從低位反彈，大宗商品上漲，但在特朗普

一聲令下，這些風險資產很快回吐漲幅。直到６月底，兩國領導人在Ｇ２０會議期間的會面，才

重新將雙方拉回談判桌。



＊貿談短期難言樂觀＊



雖然投資者對於談判的反覆性早有預期，也知道關鍵問題仍未談妥，但是還是沒料到特朗普

在８月１日突然宣布對於餘下價值３０００億美元的所有中國輸美商品加徵關稅，並威脅不排除

逐步調高有關稅率至２５％，或者更高水平的可能性。隨後中國停購美農產品，而美國將中國列

為匯率操控國。



＊ＶＩＸ大漲＊



恐慌情緒在短期內升溫，恐慌指數ＶＩＸ在上周累積了４４﹒８２％的漲幅，本周一

（５日）則延續升勢，單日就大漲３９﹒６４％至２４﹒５９。

如此一來，全球股市普遍受壓，道指連續下跌五日，香港恆指在特朗普公布完新的加徵關稅

後的三日，連續跌穿了２７０００及２６０００兩大關口。人民幣在８月５日一早就跌穿了７算

水平這一重要心裡關口，受到市場高度關注。

大宗商品受到需求端更大的擔憂拖累，如倫銅跌穿了近期５８００元的支持位，創年內新低

。與此同時，資金很快轉向了避險資產，金銀重拾上行動能，黃金在８月５日就突破１４７０元

，白銀突破１６﹒５元。短期內，未見到有關中美貿易談判的利好消息，當前市場擔憂氣氛恐將

延續。《永豐金融資產管理董事總經理 涂國彬》

（ｍａｒｋｔｏ＠ｗｆｇｏｌｄ﹒ｃｏｍ）



＊ 涂國彬為證監會持牌人士，並無持有上述股份之財務權益

