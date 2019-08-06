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即市新聞

06/08/2019 09:53

【人仔破７】恐中國發動貨幣戰，農行Ａ、中行Ａ挫近２％

　　《經濟通通訊社６日專訊》人民幣昨日重返「７時代」，離岸價創２０１０年有記錄以來新
低，盡管人民銀行堅持這是市場供求和國際匯市波動的反映，但美國認為這是中國政府就美國加
徵關稅所作出的反制措施。美國財長努欽周一發表聲明，宣布華府會將中國列為匯率操縱國，是
自１９９４年以來首例。
　　人民幣匯價一去不回頭，中國外匯交易中心顯示，人民幣兌一美元中間價今報
６﹒９６８３，較上個交易日大幅貶４５８點子，創逾１１年（２００８年５月２０日以來）新
低。
　　市場擔心貨幣戰一觸即發，Ａ股銀行股幾乎全線挫。四大行中，農行（滬：６０１２８８）
及中行（滬：６０１９８８）挫１﹒７％，建行（滬：６０１９３９）、工行
（滬：６０１３９８）跌１﹒１％。中小型銀行方面，紫金銀行（滬：６０１８６０）瀉
３﹒４％，蘇農銀行（滬：６０３３２３）跌２﹒９％，青農商行（深：００２９５８）跌
２﹒５％，青島銀行（深：００２９４８）跌２﹒４％。
　　人民銀行行長易綱今早發文，再次強調人民幣匯率波動是市場驅動和決定的，稱中國會恪守
歷次二十國集團領導人峰會關於匯率問題的承諾精神，堅持市場決定的匯率制度，不搞競爭性貶
值，不將匯率用於競爭性目的，也不會將匯率作為工具來應對貿易爭端等外部擾動。（ｅｙ）

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