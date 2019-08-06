【貿易開戰】發改委：美指責中方無購買農產品實際行動缺事實依據

《經濟通通訊社駐京記者黃燕明６日北京專電》近日，美方有關人士稱中國沒有採購美國農

產品的實際行動。國家發展改革委秘書長叢亮５日表示，「這種指責缺乏事實依據」。中美兩國

元首大阪會晤後，中方在採購美國農產品方面積極顯示合作誠意，取得不少進展，但也存在美國

產品缺乏競爭力等現實障礙。

叢亮表示，大阪會晤後至７月底，已有２２７萬噸美國大豆新裝船運往中國，預計８月份還

會有２００萬噸大豆裝船，雙方企業已簽協議的１４００萬噸大豆中僅剩３０萬噸９月份待裝船

。

叢亮表示，７月１９日開始，中方相關企業持續就採購美國大豆、高粱、小麥、玉米、棉花

、乳製品、乾草、乙醇、大豆油、葡萄酒和啤酒、新鮮水果、加工水果等農產品進行詢價。截至

８月２日晚，已成交大豆１３萬噸、高粱１２萬噸、乾草７﹒５萬噸、小麥６萬噸、豬肉及製品

４萬噸、棉花２﹒５萬噸、乳製品０﹒５７萬噸、新鮮水果０﹒０４萬噸、加工水果０﹒４５萬

噸。這些成交的農產品，均由中方企業向國務院關稅稅則委員會申請排除進口加徵關稅。

「中美兩國在農業領域互補性很強，開展農產品貿易符合雙方共同利益。」叢亮說，目前，

乙醇、玉米、大豆油、葡萄酒和啤酒等農產品暫未成交的主要原因是美國這些產品的價格缺乏競

爭力。以乙醇為例，去年３月和７月，為分別反制美對中國２３２、３０１調查後加徵關稅，中

國對自美進口乙醇在正常關稅３０％的基礎上，分別加徵了１５％和２５％的關稅，目前稅率為

７０％。按美國出口商報價，排除反制３０１調查加徵的２５％關稅後，進口完稅成本仍比國內

市場價格高出３０％多，不具備商業可操作性。

叢亮稱，只要美國農產品價格公道、質地優良，中國企業願意多進口一些美國農產品，來滿

足中國人民的需要。現在有些美國農產品進不來，從根本上說，還是由於美國加徵關稅、打貿易

戰，令美國農產品價格在中國市場不具備競爭力。

