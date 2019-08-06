《經濟通通訊社駐京記者黃燕明６日北京專電》據交通運輸部官方微信消息，自國務院辦公
廳印發《深化收費公路制度改革取消高速公路省界收費站實施方案》以來，交通運輸部不斷拓寬
ＥＴＣ發行服務渠道、推動ＥＴＣ便捷免費安裝、落實ＥＴＣ車輛不少於５％的高速公路通行費
優惠，截至８月２日，全國ＥＴＣ用戶累計突破１億，ＥＴＣ日均發行已突破５８萬。
06/08/2019 09:08
【駐京專電】交通部：ＥＴＣ日均發行超５８萬，全國用戶破１億
《經濟通通訊社駐京記者黃燕明６日北京專電》據交通運輸部官方微信消息，自國務院辦公
廳印發《深化收費公路制度改革取消高速公路省界收費站實施方案》以來，交通運輸部不斷拓寬
ＥＴＣ發行服務渠道、推動ＥＴＣ便捷免費安裝、落實ＥＴＣ車輛不少於５％的高速公路通行費
優惠，截至８月２日，全國ＥＴＣ用戶累計突破１億，ＥＴＣ日均發行已突破５８萬。
|國際動態06/08/2019
印度撤克什米爾自治權 印巴緊張
|生財有道05/08/2019
匯控半年稅前盈利99.4億美元勝預期 范寧辭職市場感意外
|FOCUS05/08/2019
【FOCUS】若「just another中國城市」那刻來臨
|生財有道05/08/2019
《開市Good Morning》涂國彬：匯控弱勢不變惟跌幅可控
|國際動態05/08/2019
白人槍手闖德州超市掃射 至少20死
|生財有道02/08/2019
【嚟緊炒Ｄ乜】壹賬通上市料帶來刺激 平保現價起分段吸納
新聞
股票
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯商品
基金
MPF
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰