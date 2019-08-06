【駐京專電】交通部：ＥＴＣ日均發行超５８萬，全國用戶破１億

《經濟通通訊社駐京記者黃燕明６日北京專電》據交通運輸部官方微信消息，自國務院辦公

廳印發《深化收費公路制度改革取消高速公路省界收費站實施方案》以來，交通運輸部不斷拓寬

ＥＴＣ發行服務渠道、推動ＥＴＣ便捷免費安裝、落實ＥＴＣ車輛不少於５％的高速公路通行費

優惠，截至８月２日，全國ＥＴＣ用戶累計突破１億，ＥＴＣ日均發行已突破５８萬。

