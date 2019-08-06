《經濟通通訊社駐京記者黃燕明６日北京專電》中國人民銀行公告，為完善香港人民幣債券
收益率曲線，人民銀行將於下周三（１４日）在香港發行兩期人民幣央行票據，總發行量為
３００億元，其中３個月期央行票據２００億元，１年期央行票據１００億元。
人行上一次赴港發行人民幣央行票據是６月２６日，發行總量同為３００億元，票據期限分
別為１個月和６個月。
06/08/2019 09:18
【駐京專電】人行下周三赴港發行３００億人幣央行票據
《經濟通通訊社駐京記者黃燕明６日北京專電》中國人民銀行公告，為完善香港人民幣債券
收益率曲線，人民銀行將於下周三（１４日）在香港發行兩期人民幣央行票據，總發行量為
３００億元，其中３個月期央行票據２００億元，１年期央行票據１００億元。
人行上一次赴港發行人民幣央行票據是６月２６日，發行總量同為３００億元，票據期限分
別為１個月和６個月。
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