《經濟通通訊社６日專訊》離岸人民幣今日早盤繼續「破７」，低見７﹒１３９９。中信證
券最新研報認為，未來人民幣匯率可能圍繞７為中樞交易。從幾個影響因素來看，雖然經常項目
有一定壓力，但資本流動總體平穩，購買力平價和經濟周期總體有趨同趨勢，未來進一步壓制匯
率的動力不大。
另外，人民幣匯率短期內可能不會有進一步的貶值走勢，升值與貶值的大方向還需要進一步
觀測貿易摩擦的進程。最後，中美利差當前也比較寬，這有助於避免人民幣匯率進一步貶值。（
ｃａ）
06/08/2019 08:43
【人仔破７】中信證券：未來人民幣匯率或圍繞７為中樞交易
《經濟通通訊社６日專訊》離岸人民幣今日早盤繼續「破７」，低見７﹒１３９９。中信證
券最新研報認為，未來人民幣匯率可能圍繞７為中樞交易。從幾個影響因素來看，雖然經常項目
有一定壓力，但資本流動總體平穩，購買力平價和經濟周期總體有趨同趨勢，未來進一步壓制匯
率的動力不大。
另外，人民幣匯率短期內可能不會有進一步的貶值走勢，升值與貶值的大方向還需要進一步
觀測貿易摩擦的進程。最後，中美利差當前也比較寬，這有助於避免人民幣匯率進一步貶值。（
ｃａ）
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