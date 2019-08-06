【打擊貪腐】貴州茅台集團原副總經理高守洪被提起公訴

《經濟通通訊社６日專訊》據貴州省人民檢察院消息，中國貴州茅台酒廠（集團）有限責任

公司（滬：６００５１９）原副總經理高守洪涉嫌受賄一案，由貴州省監察委員會調查終結，經

貴州省人民檢察院指定管轄，由黔東南苗族侗族自治州人民檢察院審查起訴。近日，黔東南苗族

侗族自治州人民檢察院向黔東南苗族侗族自治州中級人民法院提起公訴。

檢察院在起訴書中指控：被告人高守洪利用擔任職務上的便利，為他人謀取利益，非法收受

他人財物，數額特別巨大，依法應當以受賄罪追究其刑事責任。（ｃａ）

