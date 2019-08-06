《經濟通通訊社６日專訊》據貴州省人民檢察院消息，中國貴州茅台酒廠（集團）有限責任
公司（滬：６００５１９）原副總經理高守洪涉嫌受賄一案，由貴州省監察委員會調查終結，經
貴州省人民檢察院指定管轄，由黔東南苗族侗族自治州人民檢察院審查起訴。近日，黔東南苗族
侗族自治州人民檢察院向黔東南苗族侗族自治州中級人民法院提起公訴。
檢察院在起訴書中指控：被告人高守洪利用擔任職務上的便利，為他人謀取利益，非法收受
他人財物，數額特別巨大，依法應當以受賄罪追究其刑事責任。（ｃａ）
06/08/2019 11:14
【打擊貪腐】貴州茅台集團原副總經理高守洪被提起公訴
《經濟通通訊社６日專訊》據貴州省人民檢察院消息，中國貴州茅台酒廠（集團）有限責任
公司（滬：６００５１９）原副總經理高守洪涉嫌受賄一案，由貴州省監察委員會調查終結，經
貴州省人民檢察院指定管轄，由黔東南苗族侗族自治州人民檢察院審查起訴。近日，黔東南苗族
侗族自治州人民檢察院向黔東南苗族侗族自治州中級人民法院提起公訴。
檢察院在起訴書中指控：被告人高守洪利用擔任職務上的便利，為他人謀取利益，非法收受
他人財物，數額特別巨大，依法應當以受賄罪追究其刑事責任。（ｃａ）
|興證快訊06/08/2019
美逾十年再度減息
|生財有道06/08/2019
【貿易開戰】美列中國為匯率操縱國 中國企業停購美農產品
|國際動態06/08/2019
印度撤克什米爾自治權 印巴緊張
|生財有道05/08/2019
匯控半年稅前盈利99.4億美元勝預期 范寧辭職市場感意外
|FOCUS05/08/2019
【FOCUS】若「just another中國城市」那刻來臨
|生財有道05/08/2019
《開市Good Morning》涂國彬：匯控弱勢不變惟跌幅可控
新聞
股票
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯商品
基金
MPF
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰