《經濟通通訊社６日專訊》去年以來，中國金融業對外開放措施接連對外發布，動作之密集
、涉及面之廣、開放力度之大前所未有。《人民日報》海外版刊文指，中國金融業對外開放已經
進入了「快車道」。
據統計，目前境內債券和股票市場的境外投資者持有比重為２％到３％左右，外資銀行和外
資保險公司在華資產佔比為１﹒６４％和６﹒３６％，外資進入仍有潛力。未來，中國金融業開
放空間仍然很大，隨著各項開放措施陸續落地，效果會越來越好。（ｗｌ）
06/08/2019 09:11
【政策風向】人民日報：金融業開放空間仍很大，外資進入有潛力
《經濟通通訊社６日專訊》去年以來，中國金融業對外開放措施接連對外發布，動作之密集
、涉及面之廣、開放力度之大前所未有。《人民日報》海外版刊文指，中國金融業對外開放已經
進入了「快車道」。
據統計，目前境內債券和股票市場的境外投資者持有比重為２％到３％左右，外資銀行和外
資保險公司在華資產佔比為１﹒６４％和６﹒３６％，外資進入仍有潛力。未來，中國金融業開
放空間仍然很大，隨著各項開放措施陸續落地，效果會越來越好。（ｗｌ）
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