【政策風向】人民日報：金融業開放空間仍很大，外資進入有潛力

《經濟通通訊社６日專訊》去年以來，中國金融業對外開放措施接連對外發布，動作之密集

、涉及面之廣、開放力度之大前所未有。《人民日報》海外版刊文指，中國金融業對外開放已經

進入了「快車道」。

據統計，目前境內債券和股票市場的境外投資者持有比重為２％到３％左右，外資銀行和外

資保險公司在華資產佔比為１﹒６４％和６﹒３６％，外資進入仍有潛力。未來，中國金融業開

放空間仍然很大，隨著各項開放措施陸續落地，效果會越來越好。（ｗｌ）

