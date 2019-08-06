【Ａ場震盪】貨幣戰陰霾，滬指半日跌幅擴大至２﹒４３％失二千八

《經濟通通訊社６日專訊》人民幣昨日重返「７時代」，離岸價創２０１０年有記錄以來新

低，盡管人民銀行堅持這是市場供求和國際匯市波動的反映，但美國認為這是中國政府就美國加

徵關稅所作出的反制措施。美國財長努欽周一發表聲明，宣布華府會將中國列為匯率操縱國，是

自１９９４年以來首例。

人民幣匯價一去不回頭，中國外匯交易中心顯示，人民幣兌一美元中間價今報

６﹒９６８３，較上個交易日大幅貶４５８點子，創逾１１年（２００８年５月２０日以來）新

低。

市場擔心貨幣戰一觸即發，市場感悲觀，美股大跌，避險情緒高漲。滬深股市今早再度崩跌

，上證綜合指數（滬綜指）低開１﹒５８％，即失守二千八關，盤中資金逃難潮湧現，跌幅一度

擴大至３﹒１％，低見２７３３﹒９２點，刷新今年２月１８日以來新低，午間收市前跌幅稍收

窄，總結半日挫２﹒４３％，報２７５２﹒９點。深成指半日瀉２﹒６５％，中小創新板成重災

區，半日插４﹒２６％。

資金極速出逃，兩市半日成交按日激增四成至３３６４億元（人民幣．下同），外資繼續撤

離，北水半日從Ａ股流出１５﹒７８億元。人民銀行連續第十一日不開展逆回購操作，當日實現

零投放零回籠。



＊匯率敏感股瀉，金股亦無力升＊



Ａ場匯率敏感股再度暴挫。航空股方面，國航（滬：６０１１１１）挫３﹒６％，東方航空

（滬：６００１１５）瀉２﹒８％，南方航空（滬：６０００２９）跌２﹒４％，海航控股（滬

：６００２２１）跌２﹒７％；紙業股方面，美利云（深：０００８１５）插８﹒８％，銀鴿投

資（滬：６０００６９）跌７﹒８％，民豐特紙（滬：６００２３５）跌７﹒６％，順灝股份（

深：００２５６５）跌６﹒４％。

市場拋售風險較高的資產，轉向避險資產，金價周一飆升２％至近六年多來最高水平，黃金

概念昨日大漲，今日兩邊走，恆邦股份（深：００２２３７）漲３﹒１％，山東黃金

（滬：６００５４７）升１﹒４％，惟銀泰資源（深：０００９７５）瀉５﹒３％，白銀有色（

滬：６０１２１２）跌４％，紫金礦業（滬：６０１８９９）跌３﹒２％。



＊視覺中國店大欺客，整改後第二季業績走樣＊



視覺中國（深：０００６８１）上季因版權及審查問題被捲入輿論漩渦，旗下圖片庫業務一

度下架整改。視覺中國公布版權風波後的首份財報，單計第二季，公司營收同比下降２７％，淨

利潤同比下降２２﹒６％。視覺中國現價仍升１﹒９％，報１９﹒８元。中金公司稱，視覺中國

上半年業績略低於中金和市場預期，下調公司目標價８％至２４﹒２元。（ｅｙ）

